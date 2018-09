Jesús Herrada, nuevo líder: “Es un premio que llevaba tiempo buscando”

Estaca de Bares (La Coruña, España), 6 sep (EFE).- El español Jesús Herrada (Cofidis), nuevo líder de La Vuelta a España 2018 tras integrarse en una fuga que llegó con éxito a Estaca de Bares, afirmó que es “un premio” que llevaba “tiempo buscando”.

“Era el objetivo, el premio que llevaba tiempo buscando. No perder tiempo y luego meterme en una fuga”, desveló, lamentando no haber podido pelear por la victoria de etapa.

“Al final no he podido pelear por la etapa porque estaba demasiado muerto”, confesó Herrada, quien cree que ya llevaba demasiados intentos de escapada en días anteriores y no podía más ante el cansancio acumulado.

Por ello, convencido de que “quizás pierda mañana” el liderato, lo que quiere este jueves el pequeño de los Herrada es “disfrutar” de la victoria. EFE