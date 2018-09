Jimmy Morales promete que no interferirá en las investigaciones en curso

Guatemala, 6 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió hoy que no interferirá en las investigaciones en curso, incluida la que lo acusa de la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó al poder en 2015.

“Con la frente en alto puedo decir que no he interferido ni lo voy a hacer (…). No interferiré en este tipo de investigaciones porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello o obstáculo a la justicia”, proclamó Morales.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron desaforar al presidente, una petición que está en estos momentos en el Congreso, quien debe avalar (con 105 de los 158 votos posibles) el retiro de la inmunidad para que pueda ser investigado. EFE