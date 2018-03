John Boyega: “Ahora somos todos tan susceptibles que no sabemos ni coexistir”

David Villafranca

Los Ángeles (EEUU), 16 mar (EFE).- A punto de cumplir 26 años y tras brillar como una auténtica estrella en “Star Wars”, John Boyega se adentra en el universo apocalíptico de “Pacific Rim” y aseguró a Efe que en la actualidad tenemos la piel tan fina que nos cuesta unirnos y aceptar a los demás.

“En estos tiempos nos hemos convertido todos en personas tan susceptibles que no sabemos ni cómo coexistir. Cuando alguien piensa, siente o actúa diferente a nosotros reaccionamos como ‘oh, guau’. Y eso es demasiado”, consideró Boyega.

“Pero en el mundo de ‘Pacific Rim’ exploramos a seres humanos que se han deshecho de todo ello porque el enemigo es mucho más grande que esto. Y eso hace que sea un mundo guay por explorar”, añadió sobre un universo que está “cada día” al borde de la destrucción.

Boyega (Londres, 1992) estrena el próximo viernes “Pacific Rim Uprising”, secuela de la cinta de acción y monstruos “Pacific Rim” (2013) que ahora dirige Steven S. DeKnight con un reparto en el que también sobresalen Scott Eastwood, Rinko Kikuchi y Adria Arjona (hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona).

Pese a su juventud (el sábado soplará las velas de su cumpleaños 26), el actor británico de origen nigeriano se mueve como pez en el agua en la industria, combinando el humor natural que recuerda a su personaje Finn en “Star Wars” con el aplomo de quien ya es todo un nombre en Hollywood y ahora da sus primeros pasos como productor.

“Si lo pones así…”, concedió Boyega, entre risas, sobre el rápido desarrollo de su carrera.

“Creciendo en mis circunstancias, las cosas que estoy disfrutando entonces solo estarían en mi mera imaginación. Mis padres no tenían acceso a esta industria así que tienes que ser ambicioso”, apuntó el intérprete, que el año pasado participó en “Star Wars VIII – The Last Jedi” de Rian Johnson y el drama racial “Detroit” de Kathryn Bigelow.

Después del imaginativo y potente homenaje al género “kaiju” (cine japonés de monstruos) que ofreció el director mexicano Guillermo del Toro en “Pacific Rim”, esta nueva película vuelve a enfrentar a criaturas surgidas de las profundidades del océano con los enormes robots que son la última esperanza de la humanidad.

Boyega da vida a Jake, hijo del personaje de Idris Elba en la primera cinta, quien, tras dejarse llevar por el mal camino, regresa para encabezar una nueva generación de pilotos de los robots “jaeger”.

“Jake es un rebelde y lo más divertido es que, aunque al final da un paso al frente para ser un líder, sigue siendo un rebelde”, comentó el actor.

“Pacific Rim Uprising” es una doble apuesta para Boyega, ya que en este largometraje se estrena como productor, un desafío que, según dijo, le apasiona tanto como estar ante las cámaras.

“Esta experiencia, tan estresante como pudo ser, me dio energía para hacer más”, apuntó.

Boyega dedicó palabras afectuosas para Del Toro, que también es productor de la cinta y que fue el gran vencedor de los últimos Óscar con “The Shape of Water”.

“Estoy muy feliz por él. Siempre ha tenido una mente única”, dijo el actor, que ensalzó la manera que tiene el mexicano de retratar “la mente humana cuando se encuentra con algo que es raro o extraño”.

“Me gusta porque hace humanos proyectos como ‘Pacific Rim’, que de otra manera serían vistos como un trabajo de efectos especiales”, aseguró.

Por otro lado, Boyega no regateó el hecho de que años atrás una película de este estilo habría sido muy difícil que contara con un actor negro como protagonista.

“Lo que se hubiera hecho es ponerme en unas pocas escenas, actuar como si fuera a ser el protagonista y luego matarme”, comentó con ironía, antes de mencionar los avances de Hollywood en cuanto a la diversidad.

Boyega se refirió al fenómeno de “Black Panther”, que con un director afroamericano y un reparto compuesto por actores negros lleva recaudados más de 1.117 millones de dólares.

“‘Black Panther’ ya ha abierto puertas para los que estamos involucrados en lo que pasa entre las bambalinas de la industria. Estamos viendo a qué clase de proyectos se les da el visto bueno y a cuáles no, y se ve que ‘Black Panther’ ha sido un leve pero firme cambio”, afirmó.

“Pero queremos todavía más, hasta que consigamos el nivel que la gente predominante ha disfrutado toda la vida”, indicó.

Boyega reflexionó sobre la tremenda pasión que rodea a “Star Wars”, que él ha experimentado de primera mano al ser uno de los actores más queridos de las nuevas cintas pero también con las críticas que, por ejemplo, recibió el octavo episodio.

“A mí me gustó mucho, pero tengo amigos a los que no les gustó. Y me encanta discutir y ver cómo lo percibe el público. Creo con que estas discusiones, en lugar de tomarlas como negativo, puedes entender que sienten pasión por ello”, dijo.

De cara a la novena película, espera “una expansión de los personajes, especialmente para las minorías”, y que se continúe buceando en la complicada relación entre Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver).

Y cuestionado sobre si quizá es mucho material para una sola cinta, Boyega respondió con una sonrisa aludiendo al director del filme, J.J. Abrams: “Él puede hacerlo”. EFE