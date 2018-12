Jon Rahm cree que este 2018 ha sido para él un año de “madurez”

Ortuella (Bizkaia), 22 dic (EFE).- Jon Rahm, sexto golfista del mundo al final de la presente temporada y todo el año en el Top 10 del ránking mundial, cree que este 2018, su segundo como profesional, ha sido para él un año de “madurez”.

“La palabra clave de este año es madurez”, dijo el golfista vizcaíno en un rueda de prensa con motivo de la final del torneo ‘Seve & Jon Golf for Kids’, una iniciativa de Rahm y los hijos del legendario Severiano Ballesteros, Javier, Miguel y Carmen, para promocionar el golf y sus valores entre los más jóvenes.

En el campo de golf de Meaztegi, en la Zona Minera vizcaína, el de Barrika explicó que para él 2018 ha sido un año en el que ha “crecido y ganado mucho más como persona, sobre todo en lo personal, que en el campo de gol”.

“No me esperaba jugar tan bien ni me esperaba ganar lo que he ganado porque mi mayor objetivo de este años era un crecimiento personal para afrontar el futuro de la mejor manera”, añadió.

Para Rahm, es “todo un todo un sueño, todo un honor”, estar en una iniciativa con el nombre de Seve Ballesteros. “Mi ídolo y mi referente deportivo en este deporte ha sido Seve. Lo que veo en los vídeos de Seve es lo que quiero que vean en mí, que vean que juego con esa pasión”, explicó al lado de un Javier Ballesteros que glosó la figura del golfista vasco.

“Lo que ha hecho Jon, de pasar de jugar en la universidad a ganar torneos, no es normal. Eso lo han hecho Jordan Spieth, Tiger Woods … no hay muchos de esos. Pasar de la universidad a ganar torneos no hay muchos”, apuntó el golfista cántabro.

Para Javier, “es algo muy especial” compartir un proyecto con Rahm. “Todos en la familia estamos encantados. Jon ha dicho muchas veces que mi padre era su ídolo y, no lo digo porque esté Jon aquí, se asemejan mucho en el campo de golf. Juegan los dos con una pasión especial, con mucha raza que se suele decir aquí en el norte. Jon es presente y futuro en el golf mundial y creo que tiene todo para ganar muchos majors y muchos torneos”, apuntó.

Rahm repasó la pasada Ryder Cup ganada en París por un equipo europeo del que formó parte. Un torneo que cree que le dejará marcado de por vida por “la emoción” con la que se juega, por haber ganado a Tiger Woodos y por las relaciones de “amigos íntimos” que adquirió con sus compañeros.

Entre los que destacó a varios: “el que no decía nada, pero es muy divertido, era (el danés) Horbjorn Olesen, pero al que todos hemos descubierto de verdad lo divertido que es y lo gracioso que es (el inglés) Tomy Fredwood, un fenómeno”.

El también inglés “(Ian) Poulter es también un fenómeno, muy divertido) y” el otro español, “Sergio (García), es increíble como nos trata en el vestuario a todos”.

También recordó que le pidió perdón a Tiger por su “celebración y por si le había hecho esperar demasiado”. “Estaba detrás esperando y no le vi. Me dijo que me lo había merecido, que había jugado muy bien y le di las gracia porque ese momento que estaba viviendo era un sueño. Y antes de despedirme empecé a llorar por ser un momento tan real”, desveló.

Al respecto de su relación el crack estadounidense dijo: “No se si me ha cogido manía o respeto, pero algo mutuo hay entre nosotros dos”, se felicitó.

También recordó “una conversación con Txema (Olazabal) y lo que es Seve para el torneo y para él como fuente de inspiración: “En esta Ryder viví el momento más especial que tendré nunca en una campo de gol, antes del último putt un español me gritó ‘Viva Seve’. Es imposible que haya un momento mejor para mí”, aseguró.

Ya de cara al futuro, admitió la presión que lleva encima por su carácter de gran promesa mundial y como nueva referencia del golf español como relevo de Seve, Olazabal y, en el futuro, de Sergio, entre otros.

“Me pongo yo más presión de la que me pueda meter nadie, pero no me tomo las ganas del público español como presión, sino como motivación. Tener a un país queriendo que gane es más positivo que negativo”, consideró.

Aunque admitió que “ganar un grande es un objetivo siempre”, piensa que “hay que tener claro que no es nada fácil, que hay que jugar muy bien”, “Por eso me lo tomo con paciencia, prefiero ir semana a semana e ir disfrutando”, señaló. EFE