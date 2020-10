Jonathan Orozco afirma que Tijuana debe sacar amor propio para ir a repechaje

Tijuana (México), 27 oct (EFE).- Jonathan Orozco, guardameta del Tijuana del fútbol mexicano, afirmó este martes que su equipo debe sacar el amor propio y ganar los dos partidos que les restan en el Apertura 2020 para enmendar los resultados negativos en el certamen.

“Estamos golpeados, pero con ánimo. Tenemos hambre, deseo y duele cuando no se dan los resultados. Es ahora cuando debemos sacar el amor propio, ganar estos dos partidos para ir al repechaje y borrar los malos resultados”, confesó el portero mexicano.

Tijuana marcha en el décimocuarto puesto del Apertura 2020 con 14 puntos y aún aspira a meterse a la repesca que jugarán los equipos ubicados entre los puestos quinto y duodécimo. En este momento el lugar 12 de la tabla es Juárez FC con 15 unidades.

El cancerbero confió en que Tijuana puede ganar a Pachuca en la fecha 16 y a Querétaro en la 17 para quitarse el sabor de boca que les ha dejado no llevar más puntos en el campeonato.

“Confiamos en que en estos dos partidos podemos revertir todo el torneo y confiamos en que ganando nos va a alcanzar para buscar el repechaje. Tenemos la posibilidad de dar la vuelta a los malos resultados y eso es lo que vale”, subrayó.

Orozco reconoció que no han encontrado la fórmula para salir de la racha de resultados negativos en que se metieron desde la fecha nueve, en que han disputado siete partidos con saldo de un triunfo, un empate y cinco derrotas.

“No me gusta dar excusas, pero simplemente no se nos ha dado ganar, a veces tenemos buena posesión, llegada y de repente no entra el balón”, puntualizó.

Orozco también advirtió que para cambiar la tendencia negativa primero deben concentrarse en vencer en casa este viernes al Pachuca.

“Vamos a entregarnos hasta el final porque ya muchos nos dan por muertos y eso nos da más posibilidades para llegar al repechaje. Hay que empezar a demostrarlo intentando sacar los tres puntos ante Pachuca, porque ya nos los merecemos”.

El guardameta también se refirió a la racha de siete derrotas al hilo que tiene Tijuana en sus partidos como visitante de este Apertura 2020, torneo que cerrará en cancha del Querétaro en la jornada 17.

“No podemos ser un cheque al portador, sobre todo de visitante porque los rivales creen que ya tienen tres puntos cada que los visitamos. Por eso digo que ya debemos sacar ese amor propio en los juegos que nos faltan”, concluyó. EFE

