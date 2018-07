Jorge Campos: “Algo pasó en nuestra mente que nos frenó”

En una mesa redonda con una representación de la prensa internacional presente en el Mundial, con motivo de la presentación de los premios “The Best, el exguardameta consideró que la obsesión por llegar al quinto partido comienza a ser un problema “que conforme pasa el tiempo”, más le afecta a un equipo que ha caído en octavos en los últimos siete Mundiales.

“Teníamos no sólo una muy buena selección, sino una buena generación en todos los aspectos. Por eso, todos creíamos que se iba a romper esa barrera e íbamos a crecer. Pero algo pasó en nuestra mente que nos frenó. Y conforme pasa el tiempo, más nos afecta”, indicó.

Preguntado por Efe si cree que ha terminado el proceso del colombiano Juan Carlos Osorio al frente del “Tri”, Campos aseguró: “No sé, porque se cambia de entrenador cada seis meses. Yo ya no opino porque nunca me hacen caso. Me canso de decir una cosa y que se haga lo contrario”.

El exguardameta, no obstante, no se mostró partidario de las críticas vertidas por Osorio en contra del arbitraje que sufrió México contra Brasil.

“En todos los mundiales siempre pasó algo. No creo que sea culpa de los árbitros. Hay que ir mentalizado para hacer algo. Ahora, con el VAR es difícil que le echemos la culpa a los árbitros. Se me hace raro”, dijo a Efe Campos, que consideró decisiva la derrota contra Suecia.

Respecto a la polémica abierta con Neymar, sobre si exagera las faltas, Campos afirmó: “A Neymar no lo puedes tocar porque vuela, pero independientemente de eso es uno de los grandes de este Mundial. Estuvo parado tres meses y, sin embargo, ahí va”.

“Ahora, el VAR va a ayudar mucho a Neymar. A lo mejor exagera, pero con el VAR se ve lo fuerte que le pegan”, añadió.

A Campos le gusta de este Mundial que están destacando los equipos por encima de las estrellas. “Es un Mundial de equipos. Se fueron las individualidades y permanecen los equipos. Esto es algo bonito, porque se está viendo espectáculo”.

“Me gustó mucho el gol de Bélgica (el 3-2 contra Japón). Es un gol de equipo. El portero (Thibaut Courtois) quiso jugar faltando un minuto”, destacó.

El exguardameta, conocido por sus coloridas camisetas, lamentó que ahora se imponga la indumentaria al meta “un año antes de que se juegue. Es aburrido” y destacó la importancia de que la FIFA haya creado un premio específico para los arqueros, “porque es difícil competir con los delanteros”.

Y respecto a los guardametas que más le han gustado en este Mundial destaca al danés Kasper Schmeichel, al brasileño Allison, al uruguayo Fernando Muslera y a su compatriota Memo Ochoa-

“Aquí han llamado mucho la atención los arqueros por los penales, porque porteros como Schmeichel ha hecho grandes atajadas. Allison de Brasil me gusta porque tiene que intervenir poco y lo hace bien. Y luego está Muslera, que sólo le han marcado un gol, y Ochoa, que ha sido uno de los porteros que más ha atajado. Es el que más atajadas lleva. No tenemos tanta defensa, pero tenemos buenos porteros en México”, bromeó. EFE