Jorge Drexler se lleva el Latin Grammy a canción del año con “Telefonía”

Las Vegas (EE.UU.), 15 nov (EFE).- El uruguayo Jorge Drexler se llevó hoy el premio a la canción del año con “Telefonía” en la 19 edición de los Latin Grammy, que se celebra hoy en Las Vegas (EE.UU.).

“Esto sí que no me lo esperaba, de ninguna manera. Muchas gracias. Qué maravilla. Tengo una admiración tan grande por tanta gente que está en esta misma categoría que me da hasta pudor estar aquí arriba”, señaló un emocionado Drexler.

El artista se acordó muy especialmente de sus hijos y de su esposa, Leonor Watling

“Me aguantan tantas cosas, tantas horas fuera…”, dijo.

“Que viva Iberoamérica, que viva la música iberoamericana, que viva Borges, que viva Pessoa, que viva la cumbia, que viva el reguetón, todo. Vamos arriba”, cerró.

Se trata del segundo gramófono dorado, hasta el momento, para el uruguayo, que se había llevado hoy anteriormente el reconocimiento al mejor álbum de cantautor por “Salvavidas de hielo”

También estaban nominados en la categoría de canción del año “Antes de ti”, de Mon Laferte; “Bailar contigo”, de Monsieur Periné; “Danza de gardenias”, de Natalia Lafourcade y Los Macorinos; “Embrujo”, de El David Aguilar; “La puerta violeta”, de Rozalén; y “Malamente”, de Rosalía.

El listado de canción del año lo completaban los temas “Para siempre”, de Kany García; “Robarte un beso”, de Carlos Vives y Sebastián Yatra; y “Tu vida mi vida”, de Fito Páez.

El Latin Grammy a la canción del año distingue a los compositores, mientras que el premio a la grabación del año reconoce los logros de artistas, productores e ingenieros. EFE