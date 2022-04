Jorge Martín señala que “es fantástico batir un récord de hace tantos años”

Austin (Estados Unidos), 9 abr (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), autor de la “pole position” para el Gran Premio de Las Américas de MotoGP, la segunda de la temporada tras Qatar y la sexta de su carrera deportiva, ha señalado que es “fantástico estar aquí después después de batir un récord de hace tanto años”.

No obstante, Jorge Martín reconoció que no creía que “haya sido el mejor sábado de mi vida pues me sentía muy frustrado después de la caída en el FP3, ya que entonces hicimos un pequeño cambio en la moto y empecé a sentirme mucho mejor, pero tampoco me sentía muy confiado en la primera clasificación, si bien vi que podía cuadrar una gran vuelta”.

“Va a ser una carrera muy reñida pero en este momento no tengo el mejor ritmo, aunque me siento confiado en una carrera que va a ser muy abierta, a mí me gusta luchar contra las Ducati más que contra otras motos, porque peleó con las mismas armas, pero veremos cómo va mañana la carrera y a ver si podemos dar un paso adelante en el warm up”, comentó Martín.

“Quizás Bastianini ha demostrado un gran ritmo todo el fin de semana, aunque también Pecco ha sido muy rápido en el FP4, pero diría que Pecco es el favorito para mañana”, aventuró el piloto de Ducati.

Martín reconoció que “después de los terceros libres pensé que iba a ser un desastre. Ha sido el peor momento del día, pero me he sorprendido a mí mismo porque con pocos cambios he conseguido volver a ir rápido y recuperar la confianza y por eso he podido luchar por la ‘pole’ ya que nunca hay que tirar la toalla y todo es posible”. EFE

