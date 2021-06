Jornada electoral en Durango con saldo positivo

La jornada electoral en Durango deja un saldo positivo, pues los ciudadanos pudieron expresarse con toda tranquilidad y calma, lo cual fue resultado de un trabajo que se realizó con meses de anticipación, señaló el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, al reconocer el compromiso cívico de la población y la participación de la autoridad electoral.

Manifestó que el gobierno estatal cumplió con su responsabilidad de brindar a la ciudadanía un ambiente seguro, pues consideró que lo que ocurrió en Durango es ejemplar a nivel nacional en términos de seguridad, pues recordó que en otras entidades se vivieron lamentablemente condiciones de mucha preocupación en este tema.

Sin embargo, en la entidad se le dio vuelta a esta página y solamente se presentaron incidentes aislados, los cuales aunque fueron menores recibieron una atención pronta, pues recordó que se mantuvo una comunicación permanente con las autoridades municipales, además de que la postura del Gobierno del Estado fue que cuando se presentara una situación de esa naturaleza de inmediato se diera vista al juez administrativo, para que fuera quien valorara si personas que hubieran sido sorprendidas por alguna conducta que pudiera llegar a ser irregular, valorara si era necesario realizar algún proceso.

Por lo que se refiere a la participación de la población en las elecciones, el secretario puntualizó que lamentablemente en el caso de procesos intermedios donde no se renuevan alcaldías o gubernaturas, no registran el mismo nivel de convocatoria de la ciudadanía, por lo cual consideró que se trata de una asignatura pendiente para todos, empezando por el gobierno, las autoridades electorales, para poner énfasis en que este tipo de ejercicios son muy importantes, aunque no estén en juego alcaldías, porque se renueva el Congreso del Estado y los 4 distritos federales, que para el rumbo del país son esenciales.

Dijo que hay mucho trabajo por hacer, tanto con la ciudadanía, como por parte de los partidos políticos, para aumentar la convocatoria en las elecciones.