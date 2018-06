Jose Fonte: “Muchas personas no están contentas con el VAR; es confuso”

Saransk (Rusia), 25 jun (EFE).- El central de la selección de Portugal Jose Fonte reconoció que su equipo sufrió contra Irán por un penalti que, a pesar de ser revisado por el VAR, en su opinión no tenía que haber sido pitado.

“Sufrimos mucho en los últimos minutos por una decisión equivocada. Se decidió así pero para mi no fue penalti aunque se revisara. Eso nos complicó”, dijo el jugador de Portugal.

Para Fonte el objetivo está cumplido. “Estamos en octavos que era el objetivo”, y se mostró poco partidario de la tecnología.

“Es la que está y lo que manda ahora. Muchas personas no están contentas con esto. Está creando confusión. Pero las decisiones hay que dejarlas para los árbitros”, opinó el defensa.

El central luso no cree que Cristiano Ronaldo mereciera la expulsión en otra de las acciones examinadas. “Le he preguntado y me dijo que no había hecho nada para merecer una tarjeta y yo le creo”, dijo.

Para Fonte haber quedado segundo de grupo no es un contratiempo. “Hay que jugar contra todos los equipos. No es fácil clasificarse y nosotros lo hemos hecho”, concluyó. EFE