José Ignacio Valenzuela: “Escribo de lo que me provoca furia”

Miami (EEUU), 1 sep (EFE).- El escritor chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela vuelca al papel lo que le provoca furia, lo que le molesta y no le gusta, una determinada cuestión que le suscita una discusión consigo mismo y que llega a su armisticio cuando escribe sobre ello.

Así sucedió con su novela “Hacia el fin del mundo” (2011), la primera de su llamada Trilogía del Malamor y cuya edición en inglés (“To the end of the world”) se presenta hoy en EEUU, en la librería Books & Books, de Coral Gables, al sur de Miami.

“Me descubrí pensando un día que lo peor que me podría pasar en la vida es que me quitaran la capacidad de amar”, señala en entrevista con Efe el prolífico escritor, que lleva 20 libros publicados, además de una importante obra como guionista de telenovelas y largometrajes.

“Hay mucha gente que funciona así, sin amor por lo que hace, que se mueve como en piloto automático”, agrega sobre el germen de esa historia que transcurre en Almahue, un ficticio poblado de la Patagonia chilena y en el que “la gente no puede amar”, según la leyenda, por el maleficio de una bruja despechada.

El éxito de la publicación dio pie a la Trilogía del Malamor, compuesta también por “La raíz del mal” (2012) y “El árbol de la vida” (2013), que acogen mitos del acervo cultural latinoamericano que se despliegan sobre una estructura narrativa propia de la literatura anglosajona.

De marcado acento juvenil, que puede verse emparentado con otras sagas como “Crepúsculo” o “Las crónicas de Narnia”, la popularidad de los libros hizo que sus derechos para el cine recalen en Hollywood para una producción en inglés, un proyecto que avanza, “lento pero avanza”, como revela Valenzuela.

Un primer paso para ello es el lanzamiento de la edición en inglés del primer libro de la trilogía, bajo el sello Deletrea, y que al chileno le ha permitido cumplir un viejo sueño como es llegar al lector estadounidense, país en el que reside desde hace años. EFE