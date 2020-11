Jóvenes Construyendo el Futuro fracasa en Durango

*De 12 mil que recibieron capacitación solo se colocaron 350: STPS

Por: Martha Medina

Menos del 3 por ciento de los jóvenes que han participado en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se han quedado a trabajar en las empresas donde recibieron capacitación durante un año, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Israel Soto Peña, quien manifestó que de 12 mil que recibieron preparación para laborar solamente se colocaron 350 en la entidad.

Agregó el funcionario que aunque se trata de un programa federal que tiene como objetivo que los jóvenes que no estudian y no tienen trabajo puedan recibir capacitación para incorporarse al mercado laboral en empresas locales durante un año, lapso en el cual recibirán un apoyo económico, hasta el momento no ha dado los resultados que se esperaban cuando se puso en marcha.

Manifestó que al iniciar este programa se registraron poco más de 12 mil jóvenes para participar en este programa, que les permitió acudir a distintas empresas locales para recibir la preparación necesaria con la cual puedan conseguir un empleo, al término del proceso de capacitación, una vez que puedan mostrar un desempeño laboral.

Agregó que durante un año estos jóvenes pudieron acudir a distintas empresas para recibir capacitación y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las mismas, con el objetivo de que pudieran obtener un trabajo al concluir su capacitación.

Sin embargo, aunque varias empresas locales recibieron a estos jóvenes para brindarles capacitación y darles la oportunidad de aplicar sus conocimientos, una vez que concluyó el periodo la mayoría no se quedó en el espacio para el cual se prepararon durante varios meses.

Puntualizó que los resultados que se lograron con este programa no han sido satisfactorios, pues aunque se trata una acción para beneficiar a los jóvenes, en la cual se invirtieron más de 400 millones de pesos para la capacitación de 12 mil jóvenes en la entidad, solamente 350 se quedaron en las empresas donde recibieron preparación, o bien consiguieron empleo en establecimientos distintos.

“Es preocupante que un programa que recibió un presupuesto importante como el mencionado, con el cual se buscaba incorporar a los jóvenes que no estudian o trabajan al mercado laboral, no tenga los resultados que se esperaban”, dijo el funcionario, al manifestar que aunque muchas empresas aceptaron capacitar a los jóvenes durante un año, no los incorporaron a sus plantillas cuando concluyó el periodo, lo cual consideró como lamentable.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp