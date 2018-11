Jóvenes de partidos uruguayos celebran 35 años del acto por fin de dictadura

Montevideo, 28 nov (EFE).- Jóvenes integrantes de los cuatro principales partidos políticos de Uruguay celebró hoy en un acto conmemorativo los 35 años del “Río de la libertad”, una manifestación en que miles de personas reclamaron por democracia y que anticipó el fin de la dictadura en el país (1973-1985).

En el marco del acto, con la proclama “Juventudes por la democracia”, jóvenes de los partidos uruguayos Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC) y Partido Independiente (PI) recordaron la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1983 como un símbolo de la lucha por la democracia.

En ese sentido, la integrante de la juventud del PN Pilar Simón apuntó a Efe que con este evento, celebrado en la explanada del Palacio Legislativo se buscó “rememorar los valores de la democracia y la libertad”.

“Si bien nosotros no estamos saliendo de la dictadura es una forma de plantarnos y tratar de transmitir ese mensaje que en Latinoamérica no lo están entendiendo muy bien; queremos mostrar que Uruguay es un país fuerte, que está muy apegado a las instituciones democráticas y que tiene una juventud que se puede sentar a dialogar”, expresó Simón.

La integrante del PN resaltó en ese sentido que el hecho de que partidos políticos con ideas diferentes se unan para trabajar juntos y organizar un acto así es “impensado” en otros países, y añadió que puede “atraer a otros jóvenes” que desconfían del sistema de partidos.

Cuestionada sobre por qué el aniversario de esta marcha fue elegido para ello Simón apuntó que tuvo que ver con la “simbología histórica” que este tuvo.

“Yo creo que por la simbología histórica que tuvo en su momento, que también fue un acto que organizaron todos los partidos políticos en conjunto y (…) por el mensaje en sí de la democracia”, indicó.

Por su parte, los jóvenes Rafael Reyes del FA y Maximiliano Campo del PC reafirmaron lo anterior y subrayaron la relevancia de que pese a no haber vivido en dictadura pueden conocer su impacto social.

“Nosotros en sí nacimos sin saber lo que es no tener libertad, entonces como nuestros pensamientos y demás no son reprimidos no sabemos de qué se trata pero gracias a los mayores y los que vivieron esa época (…) recordamos eso bastante bien”, apuntó Reyes.

“(La manifestación) fue un hecho histórico donde el país se unió contra la dictadura, donde todos los partidos políticos se sentaron en la misma tribuna e hicieron esto mismo, convocar a la ciudadanía con un enemigo común; hoy no tenemos un enemigo común, tenemos el (objetivo) de trabajar por la democracia”, remarcó Campo.

Por otro lado, Marta Vázquez, que vivió la marcha de 1983 y asistió al acto conmemorativo junto a su esposo, rememoró algunos momentos de la época y opinó que la participación de la juventud hoy es motivo de festejo.

“En plena dictadura nosotros pensábamos que no se iba a terminar nunca y de a poco con creatividad de nuestros conciudadanos, de nuestros amigos, como aquello de poner el limpiaparabrisas en el auto cuando no llovía para decir que no y tantos signos, de a poquito se fue ganando espacio y logramos salir y salir en paz”, valoró.

“Que estos jóvenes se hayan unido de los distintos partidos políticos para hacer algo en común, para celebrar esa salida hacia la democracia juntos, sin diferencias a estas instancias lo tenemos que festejar, lo estamos festejando y es un legado del que tenemos que aprender”, concluyó.

El acto contó con la presencia de representantes de los cuatro partidos políticos, entre ellos la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y tras la lectura de una proclama se realizaron espectáculos musicales.

La manifestación conocida como “Río de la Libertad” por el titular del hecho que dio un semanario uruguayo junto a una foto de vista aérea de las multitudes llenando las calles fue un hito histórico en la resistencia de la dictadura uruguaya, que culminó dos años después. EFE