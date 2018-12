Jóvenes, pilar fundamental del país: Sandra Amaya

Es la primera diputada que regresa al 3er Distrito: Director de Telesecundaria

Entrega material cívico a escoltas como parte de la donación de su sueldo

Los jóvenes son pilar fundamental para alcanzar la Cuarta Transformación en el país, por lo que se deben promover los valores cívicos para formar ciudadanos ejemplares, señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales al donar su sueldo y entregar material cívico para 25 telesecundarias.

Al regresar una vez más al Tercer Distrito local que representa y de manera específica al poblado Valle Florido, la legisladora afirmó que siempre va a trabajar de la mano de sus representados y sobre todo de los estudiantes.

“Es importante inculcar el respeto por hacia los actos y valores cívicos, los valores, así como a los símbolos patrios, pero lo más importante es estar de cerca con todos los alumnos que quieren superarse y salir adelante, para hacer de México un mejor país”, puntualizó ante autoridades educativas y padres de familia.

De esta manera, la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, mantiene el contacto directo con quienes le brindaron su voto de confianza para que fuera su voz en el Congreso del Estado.

“El país está experimentando momentos históricos y un cambio generoso con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; por lo que los mexicanos debemos estar unidos y forjar ciudadanos que luchen por un mejor país, para alcanzar mejores condiciones para las familias”, destacó.

En su intervención, el director de la Telesecundaria No. 625, Damián Vela Ontiveros, reconoció que Amaya Rosales es la primera diputada que visita esta institución, donde han encontrado respuestas favorables a sus necesidades.

Además, consideró importante la entrega que se les otorga al ser una escuela de escasos recursos económicos, pero sobre todo destacó la intención de la legisladora por trabajar a favor de quienes más lo necesitan.

A nombre de los estudiantes de Telesecundaria de Valle Florido, Joselyn Regina, agradeció el apoyo otorgado, lo cual les permitirá realizar los actos cívicos en la institución.

Durante la entrega se contó con la presencia de alumnos de las escuelas de Santiago Bayacora, la 121 de Tomas Urbina, Telesecundaria No. 25 de Pilar de Zaragoza, Telesecundaria No. 245 de Puerta de la Cantera, Telesecundaria 455 de Plan de Ayala, Telesecundaria No. 451 de Cristóbal Colón, Telesecundaria No. 643 del 15 de octubre, y la Telesecundaria 336 del Ejido Felipe Ángeles.