Jóvenes promotores de Conafe se comprometen en su labor

María del Pilar Espino, delegada del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) informó que de los más de mil 200 jóvenes que participan como Líderes para la Educación Comunitaria (LEC) son pocos los que ya no regresan a las comunidades, ya que la mayoría termina su servicio comunitario, por lo que este lunes se apoyó por parte del Gobierno del Estado con transporte para 250 promotores que regresan a las comunidades más lejanas de Topia, Canelas y Tamazula.

La delegada informó que de los 250 LEC que partieron a las localidades, solo 8 no se presentaron, pero que a nivel general son pocos los que deciden no continuar, quienes por cuestiones familiares o lejanía deciden no regresar, sobre todo al concluir un periodo de vacaciones, pero se precisó que lo demás cumplen el compromiso con sus alumnos y la institución.

“Cada inicio de ciclo escolar, como de regreso de vacaciones, se rentan varios autobuses para llevar a los muchachos a los municipios más lejanos, una gran ventaja que se da a través de la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado, se van todos juntos y tenemos un poco más de control”, expuso.

Comentó que son diversos los casos que se presentan, por ejemplo cuando alguien pide permiso para cuidar a algún familiar enfermo, no se le puede negar el permiso, además de los factores a los que se enfrentan como el no tener internet, en algunas zonas no hay luz, se les presentó otra opción en la capital o simplemente quieren permanecer con su familia.

Bajo el sistema Conafe se atienden más de mil localidades donde no llega el sistema educativo tradicional, Mezquital con 295 escuelas y 177 en Tamazula son los dos municipios que tienen la mayor atención.

En ambos municipios las comunidades están muy retiradas, donde los jóvenes recorren varias horas de camino y los padres de familia apoyan a los instructores con hospedaje y en algunos casos para poderlos hacer llegar a la comunidad.

Sobre la documentación para los menores y que puedan formar parte del sistema y cumplan con lo que especifica el control escolar, la delegada comentó que sí han tenido casos donde los menores no están registrados, pero se reciben y se apoyan para que puedan contar con esa documentación.

“Por indicación no se le puede negar el ingreso a los menores, sean indígenas, migrantes, pues se debe ser incluyente en la educación y garantizar este derecho”, expresó Pilar Espino.