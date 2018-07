Jóvenes votan con la esperanza de impulsar un cambio político en México

México, 1 jul (EFE).- La esperanza de impulsar un cambio político y formar parte del mismo para obtener mayores oportunidades y un país con más seguridad y menos corrupción son los principales sentimientos de los jóvenes que hoy votaron, por primera vez, en las elecciones en México.

“Creemos que es necesario un cambio, estamos muy acostumbrados a lo arcaico y tenemos que modernizarnos para salir adelante”, dijo a Efe Luis Falcón, quien a sus 21 años votó por primera vez en unas elecciones federales.

Falcón dijo que su generación considera que desempeñará un papel fundamental en ese cambio porque a muchos de ellos les preocupa su futuro.

“Los adultos ya tienen algo, un trabajo, una casa, y nosotros somos los que tenemos que buscar y los que tenemos que defender nuestros intereses”, señaló.

Un total de 89,1 millones de mexicanos pueden votar hoy por 3.406 cargos públicos, incluido al presidente del país y de ellos poco más de 12 millones son jóvenes de entre 18 y 24 años, quienes consideran que será muy importante su voto para generar un cambio en el país.

Todas las encuestas señalan al izquierdista Andrés Manuel López Obrador como el gran favorito para ganar la presidencia de México, tras una campaña centrada en la necesidad de un profundo cambio político para acabar con la corrupción, la inseguridad, la criminalidad y la fuerte desigualdad social.

“Es necesario un gran cambio, la situación en la que estamos no es buena”, señaló Adrián Alberto Martínez, de 21 años.

Para jóvenes como Adrián, votar hoy representa la oportunidad de ser escuchados y, además, de formar parte del nuevo rumbo que puede tomar México.

“Sabemos que es una decisión que va a afectar al país de una forma buena o mala. Pero creo que tenemos una percepción de las propuestas de distinta forma y podemos ver la mejor opción”, explicó.

Algunos analistas han afirmado que el papel de los jóvenes “podría ser decisivo” y el creciente desencanto con la política en México llevó a muchos a ejercer hoy su derecho al voto.

“Creo que es muy importante nuestro voto. Quizá seamos una minoría pero somos conscientes de que se requiere un cambio”, aseguró Benjamín, de 25 años.

El joven, que votó hoy por primera vez, aseguró que su generación es la responsable de alzar la voz “a pesar de que somos un grupo minoritario, tenemos la capacidad de pensar para no dejar en el poder a las personas que puedan hacer daño”.

Benjamín, quien tiene un trabajo de funcionario, aseguró que el reto del próximo presidente será “combatir la inseguridad, los crímenes de odio que no deben existir, además de evitar enriquecimientos ilícitos y afrontar los temas de salud para cubrir a quienes no tienen ese servicio”.

Giovanni Silva, de 19 años, también votó por primera vez y aseguró haberse sentido emocionado por haber ejercido su derecho, “aunque me hubiera gustado informarme mejor”.

Explicó que su generación siente que podrá generar un cambio tras estas elecciones “porque tenemos más consciencia de lo que queremos y vamos a luchar por ello”.

Aunque no reveló a qué candidato dio su voto, Silva dijo que confía en que el presidente que llegue “podrá hacer un cambio porque, estamos seguros, que no será lo mismo de siempre”.

En tanto, Luis Omar García, 23 años, también ejerció su derecho al voto por primera vez y, aunque confesó que no votó por Andrés Manuel López Obrador, dijo estar seguro que será el candidato de Morena quien gane las elecciones, aunque su nivel de confianza en un cambio es bajo.

“Yo personalmente no estaba con él (López Obrador), pero sabemos que si no gana habrá una revolución. Creo que será más de lo mismo, no importa por quién votemos, no hay esperanza de cambio”, aseveró.

García dijo que estudió las propuestas de los candidatos y desde hace ya un par de semanas decidió a quién votar.

Agregó que el próximo presidente tendrá como reto escuchar a los jóvenes “porque estamos muy cansados de la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades, aunque no tengo esperanzas de que las cosas mejoren”.

Los jóvenes entrevistados por Efe coincidieron también en que el cambio no solo estará en los políticos, sino también en ellos.

“Por eso es importante participar. El próximo presidente deberá también cumplir con los jóvenes, escucharlos e ir a la par”, puntualizó Luis Falcón. EFE