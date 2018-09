JRAT encabeza un gobierno municipalista y sensible con todos los municipios: LHA

Alcaldesa gomezpalatina señala aciertos

Gómez Palacio, Dgo.-Un gobernador municipalista con una visión de inclusión, que responde a las necesidades de la población, es como describe al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, quien en el marco de este segundo informe de gobierno estatal, dio cuenta de estos resultados.

Luego de escuchar el mensaje del mandatario estatal, en la Capital de Durango, la alcaldesa gomezpalatina dijo que la gestión de Aispuro Torres se ha caracterizado por ser un gobierno que es sensible a los pedimentos de los alcaldes, que da una respuesta ágil en situaciones donde en otros años, normalmente no había resultados.

Es un gobierno que ha invertido en obra pública, en infraestructura hidráulica y carretera así como en proyectos en los que ya se había pedido una solución y que no se había tenido una respuesta oportuna de los anteriores gobernadores, pero que ahora se le puso atención y acción para llevarlos a cabo, dijo Herrera Ale.

No hay momento en que no se pida el apoyo del gobernador que no se tenga la respuesta de él, y hay que reconocer que ha sido la misma tónica con todos los municipios del estado, sin distingos y con mucha sensibilidad, añadió.

La presidenta municipal gomezpalatina, Leticia Herrera Ale se dijo también muy agradecida por la calidad y velocidad de la respuesta a las peticiones que le hace llegar, pues ha sido magnífica la manera en que se ha procurado hacerle saber a los municipios que se les está atendiendo.

“Es un gobierno muy cercano a la gente, sobre todo creo que es un gobierno municipalista, que se preocupa por los duranguenses desde la perspectiva de los ayuntamientos”, señaló la alcaldesa de Gómez Palacio.

Pero además, aunque pudiera pensarse que esta atención se ve en unos cuantos municipios, en todos las demarcaciones del estado se ve la mano de la administración encabezada por José Rosas Aispuro Torres y eso refleja un importante mensaje de la inclusión para todos los habitantes, no para unos cuantos.

Aun falta mucho por hacer puesto que había rezagos importantes en todo el estado, pero consideró que el gobernador Aispuro Torres está avanzando por el camino correcto, gestionando recursos y aterrizando programas para que lleguen a más duranguenses.

La relación con el próximo gobierno federal tendrá que ser de cooperación y aportación de ideas y se dijo segura que el gobernador del estado sostendrá una relación de cordialidad política para beneficiar al estado que tanto lo necesita.