Juan del Campo: “El objetivo es entrar en la segunda manga y puntuar”

Madrid, 8 dic (EFE).- El vasco Juan del Campo, único español que competirá este domingo en el eslalon de la Copa del Mundo de esquí alpino que se disputará en la estación francesa de Val d’Isere, manifestó a EFE que su “objetivo” es clasificarse “para la segunda manga y puntuar”.

“Hay gente que se ha metido en la segunda manga con el dorsal 48 y luego ha subido al podio. Es algo que es difícil, pero se puede hacer. No es imposible. Por eso, mi objetivo mañana será meterme en la segunda manga y luego buscar los puntos peleándome con los primeros”; explicó, en conversación telefónica con Efe desde Val d’Isere, Del Campo.

“No estamos tan lejos de conseguirlo, pero hay que sacar nuestro mejor esquí”, indicó desde Francia el esquiador vizcaíno, olímpico el pasado mes de febrero en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

“Aquí en las últimas horas ha caído mucha nieve, como el año pasado. Ya se ha visto hoy en el gigante (prueba que ganó por quinta vez el austriaco Marcel Hirscher, séptuple ganador del torneo, que festejó su sexagésima victoria en Copa del Mundo y tomó el liderato de la misma). Hay un temporal importante”, comentó.

“Las condiciones de la pista no serán fáciles. Pero esas condiciones no se me dan mal. Cuando son difíciles y el suelo está duro soy capaz de ‘tirármelo’ mucho”, afirmó Del Campo, que indicó que han “trabajado muy duro durante toda la pretemporada” y que cree que llega “muy bien a esta carrera”.

“Soy optimista”, explicó a Efe el esquiador vasco. “Me veo bien. Me veo fuerte y esquiando a buen nivel; muy seguro”, añadió Juan, nacido hace 24 años en Mungía.

“Creo que no sólo yo: todo el equipo está preparado para hacer una buena temporada”, comentó a Efe desde Val d’Isere Juan del Campo. EFE