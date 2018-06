Juan ‘Pichi’ Mercier anuncia su salida de San Lorenzo

Buenos Aires, 12 jun (EFE).- El centrocampista Juan ‘Pichi Mercier’, figura de San Lorenzo, anunció este martes que se irá del club azulgrana tras seis años en el equipo, en los que ganó tres títulos.

“A toda la familia cuerva quiero anunciarles que durante la tarde de ayer me reuní con el presidente Matías Lammens y le manifesté mi decisión de no continuar con el vínculo contractual que me une al club”, publicó Mercier, de 38 años, en su cuenta de Instagram.

“Llego a esta decisión en absoluta tranquilidad, en los mejores términos y en el convencimiento de que es lo mejor para todos”, añadió.

Mercier fue parte del equipo que en 2014 ganó la Copa Libertadores por primera vez en la historia del club.

Además, obtuvo la Liga de 2013 y la Supercopa Argentina de 2015.

También fue campeón en la segunda división con Platense en 2006 y de la Liga de 2010 con Argentinos Juniors.

“Termina una etapa contractual, pero el vínculo con esta familia es irrompible y está más vivo que nunca. No es un adiós, solamente hasta luego”, concluyó.

Se estima que el próximo club del centrocampista sea Rosario Central, dirigido por Edgardo Bauza. EFE