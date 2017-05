Juanes presenta en Puerto Rico su nuevo disco visual “Mis planes son amarte”

San Juan, 13 may (EFE).- El cantautor colombiano Juanes presentó hoy en San Juan su nuevo disco visual “Mis planes son amarte” con una actuación en The Mall of San Juan, un centro comercial cercano al aeropuerto de la capital puertorriqueña donde firmó autógrafos.

Juanes lanzó este viernes su nuevo álbum catalogado como “visual”, ya que costa de 12 canciones y una película completa dirigida por el cineasta puertorriqueño Kacho López.

El colombiano ya había lanzado la semana pasada su primera canción en inglés, “Goodbye for now”, que forma parte de su disco, una fusión de ritmos de folk colombiano con el rock y el pop, producido con la colaboración de sus compatriotas Sky & Mosty y “Bull Nene” Cano.

En el atrio central de la planta baja del centro comercial, Juanes interpretó éxitos como “A Dios le pido”, “Fuego”, “Hermosa ingrata”, “Es por ti” y “Camisa Negra”, entre otros.

Además, el artista posó con varios de sus seguidores.

El colombiano ha estado revelando cada semana un nuevo tema de este esperado álbum visual, siendo el anterior “El Ratico”, que grabó junto a la colombiana Kali Uchis.

Está previsto que Juanes prosiga su visita a la isla este sábado, cuando a las 13.00 hora local (17.00 GMT) comparta con su público en el centro comercial Gran Caribe Mall de Vega Alta (norte), previo a la celebración del Día de las Madres.

El artista colombiano, ganador de 23 Grammy y Grammy Latino, se presentará el 18 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan. EFE