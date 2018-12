Jubilados exigen bono navideño

Algunos jubilados y pensionados se manifestaron en la Secretaría de Educación, ya que acudieron a recoger su cheque del bono navideño, pero se encontraron con que no estaba tal pago, por lo que se quedaron en el lugar para exigir que su dinero fuera liberado; autoridades educativas informaron que el pago se realizara sin falta el sábado 22 de diciembre.

Aunque varía el monto del bono se expresó que es de 3 mil pesos, y la molestia principal es que en algunos casos se hizo un gasto extra para llegar, ya que radican en otros municipios o localidades, además de que muchos son adultos mayores que tienen dificultades para caminar y trasladarse, algunos pedían que se les reintegrara lo que gastaron en taxi.

Nohelia Rodríguez Mata,, una de las personas afectadas explicó que se les había informado que el pago sería este 20 y 21 de diciembre, incluso había un anuncio en la secretaria que rectificaba esas fechas, pero luego un rato que llegaron fue quitado el anuncio por el personal de la secretaría, pide al Gobernador del Estado que intervenga para sé de una respuesta.

Se les dio a conocer que por falta de fondos no se les podía hacer el pago, el seño Sergio Leopoldo Almodóvar, dijo que nunca había pasado esa situación, que afectaran así a los pensionados y jubilados, por lo que exigen un trato digno, también hizo un llamado al Gobernador José Rosas Aispuro para que se de una pronta respuesta.

SEED EN GESTIONES PARA QUE SE LIBERE EL RECURSO

Por su parte Juan Carlos Cossío, subsecretario de Remuneraciones de la SEED, manifestó que no se dio el pago por algunos detalles de presupuesto, además de que falló la comunicación, pues aclaró que si se les informó a los sindicatos y los representantes de los jubilados para que no acudieran por el cheque ya que no estaría listo, pero solo a algunos les llego la noticia.

Indicó que tanto el Secretario de Educación y el Subsecretario De Planeación están haciendo las gestiones necesarias en la Ciudad de México, para que el recurso pueda ser liberado para el sábado a las 11:00 de la mañana.

Dijo que este pago o bono lo reciben no solo los pensionados y jubilados, sino también profesores de educación básica y trabajadores administrativos, que en total asciende a un recurso de 69 millones de pesos.

En el caso de los docentes que pertenecen a la zona sierra, manifestó que se utilizará la estructura que se tiene en regionales para llevarles su cheque.

Destacó que en general se está haciendo un gran trabajo de gestión, con lo que ya se libero el pago para 800 casos de carrera magisterial, lo cual estaba rezagado y por lo que aun quedan uno 57 casos pendientes.