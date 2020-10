Jubilados ponen en aprietos a Pensiones

La nómina de trabajadores jubilados de la Dirección de Pensiones registra un crecimiento constante, pues cada mes se reciben solicitudes nuevas de trabajadores que en su mayoría cumplen con los requisitos que establece la ley para recibir esta prestación, informó el subdirector de la dependencia, Óscar Gómez, quien manifestó que en lo que va del año se han autorizado 346.

Al referirse a la situación que se presenta con respecto a las jubilaciones, el funcionario manifestó que actualmente, se tiene una nómina integrada por 6026 trabajadores tanto del magisterio como de los tres poderes del estado, quienes se encuentran retirados del servicio activo al cumplir con los requisitos que establece la ley para pensionarse, y a quienes se les paga su sueldo de manera puntual.

Agregó que debido a que cada vez son más los trabajadores que solicitan esta prestación, se prevé que la cantidad de solicitudes de jubilación que se recibirán y aprobarán al cierre de este año será mayor a la cantidad mencionada de manera inicial, pues manifestó que un promedio de 50 trabajadores afiliados a la Dirección de Pensiones, realizan este trámite cada mes.

“Este comportamiento implica que en promedio, se reciben más de 700 solicitudes de jubilación en el transcurso de un año, aunque no todas son aprobadas porque algunas no cumplen con los requisitos que establece la reglamentación vigente”, dijo textualmente el funcionario, al manifestar que cada mes se reúne el comité técnico que se encarga de realizar el análisis de tales peticiones, para determinar si son aprobadas o no.

Manifestó que en este participan tanto el propio subdirector de pensiones, como los representantes sindicales de la Sección 44 y del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado, así como también de la Secretaría de la Contraloría, instancia que también analiza los documentos que presentan los solicitantes, para verificar que cumplan con lo que establece la ley.

Añadió que también se han rechazado algunas solicitudes precisamente porque no cumplen con todos los requisitos para que el trabajador pueda jubilarse, aunque manifestó que cada vez se reciben más peticiones de jubilación por parte de trabajadores que cumple ya sea con los años de prestación de servicios o bien con la edad, para solicitar una pensión.

Dijo que en estos momentos hay varias solicitudes pendientes, mismas que serán revisadas por el Comité Técnico durante las reuniones que se llevarán a cabo en este mes de octubre, en noviembre y diciembre, por lo cual se prevé que se incremente la nómina que se tiene actualmente en el caso de jubilados y pensionados.

