Jueces estarían protegiendo a exfuncionarios

El gobernador Aispuro truena contra la justicia federal

Por: Martha Medina

Las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios estatales no se han podido ejecutar por 32 amparos que lo impiden y que fueron otorgados por un juez federal, dio a conocer el gobernador José Rosas Aispuro Torres, poco antes de presidir los actos cívicos para conmemorar el aniversario del natalicio de don Benito Juárez.

En respuesta a una pregunta sobre los casos de corrupción e irregularidades que se encontraron al iniciar esta administración, el mandatario estatal puntualizó que se trata de un tema en el que aún se trabaja, como lo demuestran las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de varios ex funcionarios estatales, aunque reconoció que éstas no se han podido ejecutar debido a que los ex servidores interpusieron 32 amparos para evitar ser detenidos.

Mencionó el gobernador entre estos casos el de la ex Secretaria de Finanzas, pues hasta el momento no se ha podido activar la ficha de búsqueda de la Interpol debido precisamente a que obtuvo un amparo ante la justicia federal, como ha sucedido con otros ex servidores a los cuales no solamente se les abrieron carpetas de investigación, sino que también se emitieron órdenes de aprehensión.

“Tenemos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar debido a que hay la protección de jueces federales a quienes tramitaron 32 amparos”, dijo, al señalar que esa situación “me parece que va en contra del Derecho, en contra de los aspectos más elementales que tienen que ver con la impartición de justicia”, para luego puntualizar que se trata de una situación que no está en manos del gobierno estatal, sino del juez federal que ha concedido dichos amparos.

También informó que el gobierno del estado otorgará un incremento salarial del 6.8 por ciento como resultado de los acuerdos que se lograron con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes retroactivo al mes de enero

El mandatario estatal puntualizó que quienes tengan menores ingresos recibirán un porcentaje mayor, pues mientras el año pasado el sueldo más bajo era de 4,800 pesos en éste aumentó a 5,400 pesos con efecto retroactivo al mes de enero, lo cual beneficiará a más de mil personas que tendrán estos ingresos.