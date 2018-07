Juez brasileño condena a 23 activistas envueltos en protestas en 2013 y 2014

Río de Janeiro, 17 jul (EFE).- Un juez condenó hoy a prisión a 23 activistas acusados de cometer actos violentos en protestas durante 2013 y 2014 en de Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, informaron fuentes oficiales.

La condena, que fue dictada este martes por el juez Flávio Itabaiana, del Tribunal de Justicia de Río, ordenó prisión en régimen cerrado a los 23 activistas, en respuesta a una denuncia del Ministerio Público de la ciudad.

La mayoría de los activistas fueron condenados por la Justicia a 7 años por los delitos de asociación criminal y corrupción de menores.

En la sentencia, el juez no decretó prisión preventiva de los condenados, por lo que podrán recurrir en libertad hasta que un eventual recurso sea juzgado, no obstante se mantienen medidas cautelares mientras no haya recurso.

De acuerdo con la denuncia del Ministerio Público de Río, los demandados se reunieron con el objetivo de incendiar el edificio de la Cámara Municipal en agosto de 2013.

Los 23 activistas acusados también realizaron varias protestas durante el primer semestre de 2014.

Ese año, la Justicia de Río decretó prisión preventiva a los 23 activistas acusados de asociación ilícita y de la realización de crímenes contra la paz pública, por su supuesta participación en actos violentos durante protestas ese año.

En ese entonces, el arresto de los activistas fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que las capturas fueron “arbitrarias” e “intimidatorias”.

Por los hechos en 2014, tres de los activistas solicitaron asilo político a Uruguay, alegando sufrir “persecución política” pero ese país negó la petición al entender que en Brasil rige un Estado de Derecho. EFE