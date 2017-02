Juez niega moción de exministro Arias sobre inexistencia de extradición

“La evidencia establece que la posición oficial de la ramas ejecutivas de Estados Unidos y Colombia es que el tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto”, aseguró el juez John O’Sullivan en los documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso.

El juez federal desestimó así la “moción de emergencia” de Arias, que fue detenido el 24 de agosto pasado en el sur de Florida y liberado bajo fianza el 17 de noviembre.

Los abogados del exministro, solicitado por la Justicia colombiana tras condenarlo por un caso de corrupción, habían pedido en octubre pasado que lo pusieran en libertad con el argumento de que “no hay un tratado de extradición vigente” entre ambos países.

Sin embargo, el pasado diciembre, la Fiscalía, que representa al Gobierno colombiano, insistió en que el tratado de extradición con Colombia estaba “vigente” por acuerdo entre ambos países.

“La posición oficial de Colombia de que el Tratado está en vigor ha sido emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la contraparte de Colombia al Departamento de Estado de Estados Unidos”, señaló la Fiscalía.

La Cancillería colombiana indicó por entonces que “el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado”.

La Fiscalía señaló que si el argumento de Arias fuera correcto, “significaría que todos los tribunales anteriores que hayan certificado la extraditabilidad de un fugitivo colombiano de conformidad con el tratado actuó más allá de sus poderes sin mérito”.

Además, según la Fiscalía de EE.UU., “el reclamo de Arias que cuestiona la validez del Tratado presenta una cuestión política que no está sujeta a revisión judicial”.

El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, presentó la solicitud de extradición de Arias en noviembre de 2014 tras la condena a 17 años y cinco meses impuesta por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

“Incluso, si esta corte considerara justiciable la impugnación (…), Arias no ha citado ninguna decisión -y Estados Unidos no la conoce- en la que un tribunal haya declarado que el tratado no esté en vigor cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dice lo contrario”, precisó la Fiscalía de EE.UU.

El exministro fue condenado por delitos relacionados con el desvío de subsidios para campesinos pobres que terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura.

Sus abogados argumentaron en la moción que el acuerdo suscrito en 1979 entre ambos países “no cumplió con la ratificación” en Estados Unidos por parte del Senado y en Colombia mediante otros procedimientos. EFE