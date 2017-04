Juez niega pedido de Heredia de invalidar agendas como prueba en caso lavado

Lima, 18 abr (EFE).- El juez peruano Richard Concepción Carhuancho rechazó hoy el pedido de la exprimera dama Nadine Heredia para invalidar sus agendas privadas como evidencia en la investigación abierta en su contra por lavado de activos, a raíz de los supuestos aportes irregulares al partido Nacionalista.

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional rechazó el recurso de tutela de derecho presentado por la defensa de Heredia para extraer sus agendas de la investigación, bajo el argumento de que fueron robadas de su domicilio y entregadas al exlegislador Alvaro Gutiérrez.

Concepción declaró, en audiencia, que no se ha probado el hurto de las agendas de Heredia, en las que figuran anotaciones de aportes económicos a su partido, entre los que se registrarían los tres millones de dólares entregados supuestamente por la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Ollanta Humala de 2011.

Además, el juez dijo que “la sociedad, más allá de mecanismos de la defensa, tiene derecho a saber la verdad sobre el dinero de Venezuela y Brasil”, en alusión a los presuntos aportes del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en la campaña de Humala en 2006 y de allegados al expresidente Lula da Silva en la campaña de 2011.

En esas agendas hay anotaciones de dinero que pueden coincidir con las declaraciones dadas por el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, indicó por su parte el Ministerio Público (Fiscalía).

El abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, declaró a los periodistas que la resolución del juez demuestra que tiene una “animadversión evidente” contra la esposa de Humala.

“Estoy impresionado e indignado también, porque podemos aceptar cualquier decisión que no se ampare en una medida, pero lo que no se puede aceptar son los argumentos subjetivos”, afirmó Pedraza.

El letrado agregó que “lo grave es que el juez cree que una tutela de derecho es un medio de obstrucción de la justicia”, lo cual calificó de “grosero”.

“Las opiniones pueden ser adecuadas o no, pero un juez tiene que basarse en hechos, no en opiniones, me parece que tenemos un juez opinólogo”, afirmó el abogado a la prensa al final de la audiencia.

No obstante, otra sala judicial revocó hoy una resolución de Concepción Carhuancho, dictada en enero pasado, que obligaba a Heredia a pedir permiso para salir del país.

Pedraza saludó esa decisión y aseguró que Heredia va a continuar colaborando con la justicia y brindando la información que lo requiera el fiscal o juez.

“Se trata de una rectificación saludable”, afirmó tras negar que haya peligro de fuga de su cliente porque su esposo e hijos están en Lima.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso de apelación presentado por Heredia, su amiga Rocío Calderón, su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilan Heredia y Julio Torres, todos procesados por la supuesta financiación irregular del partido Nacionalista Peruano.

El nuevo fallo revocó las medidas dispuestas por Concepción y dejó sin efecto la orden de cursar oficios a Migraciones, según la resolución difundida por la prensa en Lima.

La ex primera dama es investigada por lavado de activos junto a Humala y, desde el año pasado, tenía la orden de impedimento de salida del país, pero al vencer el plazo de esa restricción viajó a Roma para asumir el cargo de directora de la oficina de enlace de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en Ginebra (Suiza).

Heredia regresó a Lima después de que el juez Concepción le diera como plazo máximo el 5 de diciembre, mientras que la FAO informó que había aplazado su toma de funciones.

En Perú, Odebrecht ha admitido que entregó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a funcionarios y autoridades para hacerse de obras públicas en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). EFE