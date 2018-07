Jueza que falló a favor de presidente Federación Peruana niega reunión con él

Lima, 12 jul (EFE).- La jueza Amanda Magallanes negó hoy haber participado en una fiesta junto al empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, al que benefició cuando suspendió la investigación que un fiscal seguía en su contra por el asesinato de dos sindicalistas de una de sus empresas.

Tras la difusión este miércoles en el programa televisivo “Beto a saber” de la fotografía de una fiesta aparecida en redes sociales donde se señalaba que Magallanes estaba con Oviedo, la magistrada aclaró que ella no es la señora que aparece en la imagen a poca distancia del presidente de la FPF.

“Declaro que no soy la persona de la foto y que no he participado en dicha reunión, no teniendo ningún tipo de vinculación con dicha persona”, indicó Magallanes.

La jueza, del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, pidió una rectificación al considerar que la información brindada es inexacta, tendenciosa y perjudicial para su persona, por atentar contra su imagen.

Oviedo era investigado por el fiscal Juan Carrasco, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de la norteña región de Lambayeque, quien solicitaba 12 meses de prisión preventiva contra el máximo dirigente de la FPF mientras terminaba de formular una acusación que incluye un pedido de 26 años de cárcel.

La acusación contemplaba a Oviedo como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato a balazos de Manuel Rimarachín en 2012 y de Percy Farro en 2015, dirigentes de los trabajadores de la azucarera Empresa Agroindustrial Tumán, entonces controlada por el Grupo Oviedo, conglomerado empresarial del presidente de la FPF.

Oviedo asumió la presidencia de la FPF en 2015, tras ocho años como presidente del club Juan Áurich de Chiclayo, que ganó la liga peruana en 2011.

En otras fotografías difundidas en los medios de comunicación, Oviedo aparece con el empresario Antonio Camayo, implicado en el escándalo de corrupción judicial desatado esta semana en Perú al revelarse un presunto tráfico de influencias y prevaricación por parte de altos jueces.

A Camayo, gerente general de los concesionarios IZA Motors, se le escucha en conversaciones telefónicas con jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) gestionar pedidos e intercambio de favores en los que se jacta de organizarles fiestas y reuniones con personalidades de la primera línea de la política peruana.

En una de ellas, el juez supremo César Hinostroza, conocido por haber absuelto a un procesado de una condena de 30 años de prisión por violación a un niña de 13 años, le reclama a Camayo unas entradas para los partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 al argumentar que no tenía noticias de Oviedo.

En ese sentido, Oviedo negó este miércoles en un comunicado que él o la FPF hayan regalado entradas a Hinostroza para la Copa del Mundo ni tampoco facilidades para hospedarse en el Hotel Sheraton de Moscú, el mismo en el que estaba concentrado la selección peruana. EFE