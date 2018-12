Justicia de paz no estudiará extradición de 2 capturados en el caso Santrich

Bogotá, 11 dic (EFE).- La Justicia Especial para la Paz (JEP) se abstuvo de tramitar las solicitudes presentadas por Fabio Simón Younes Arboleda y Armando Gómez España para aplicar la garantía de no extradición porque no estaban “acreditados como integrantes” de las FARC, informó hoy ese alto tribunal.

Gómez y Younes, un empresario de 72 años, están involucrados en el supuesto envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, caso en el que se ha visto también mezclado Jesús Santrich, exnegociador de paz de las FARC, solicitado en extradición por Estados Unidos por ese caso.

En la actualidad el exjefe guerrillero está preso en un pabellón de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de que le resuelvan su situación de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Gómez, alias el “Doctor”, es el papá de la exMiss Colombia y virreina universal de la belleza Carolina Gómez y estaba en una clínica de Bogotá cuando fue capturado.

Según un comunicado de la JEP Younes y Gómez “habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las FARC y citaron la acusación de Estados Unidos que así lo indicaba”.

Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición por concierto para exportar cocaína a Estados Unidos y la tentativa de fabricar y distribuir cocaína con el conocimiento que dicha sustancia sería llevada a ese país.

Sin embargo, la JEP estableció que Younes Arboleda y Gómez “no están acreditados como integrantes de las FARC, puesto que no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización”.

La información añadió que sobre ellos tampoco pesa investigación, proceso o acusación alguna sobre conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las antiguas FARC.

“Aunque se pudo establecer que sobre Younes Arboleda y Armando Gómez sí pesa una solicitud de extradición, la Sección de Revisión reiteró que como no pertenecieron a las FARC el alto tribunal no puede conocer de esta solicitud porque la garantía de no extradición no cobija a los civiles”, explicó la JEP.

Además de Santrich, de Younes y de Gómez, en la operación también fueron capturados Marlon Marín, familiar del número dos de las FARC, Iván Márquez. EFE