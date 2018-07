Justicia en Durango debe ser rápida y expedita: Abogada

Martha Arreola, expresidenta de la Barra de Abogados, señaló que el sistema de justicia en la capital es lento debido a la inoperancia de algunas personas, esto dificulta la labor de los litigantes ya que los exhortos y los trámites se tardan hasta meses, lo cual la hace ineficiente.

“Las cosas son lentas, la justicia tiene que ser pronta y expedita, nosotros queremos que se le haga justicia a nuestra gente, que las pensiones alimenticias en cuanto se determinen se apliquen rápidamente, que los exhortos no tengan que esperar semanas, meses para que puedan cumplimentarse, todo este tipo de situaciones deben desembocar en beneficio de todas las personas que van a solicitar un servicio en el Tribunal de Justicia”, señaló.

Dijo que las “grillas” que existen dentro del Tribunal, entre jueces y magistrados, repercuten en la forma de trabajar y de operar, se deben dejar las diferencias que tienen para demostrar que son profesionales del Derecho, son personas que están al servicio de los ciudadanos y el mismo pueblo paga un salario para que ellos realicen un trabajo digno y a favor de los habitantes de la capital.

Aseguró que para que den un expediente pasa hasta un mes, para las notificaciones pasan días, semanas, cosa que no está permitida pero siempre van atrasados.

En otro tema, habló sobre el protocolo de alerta de género, del cual no se ha visto realmente si ha avanzado, ya que no se da razón a puerta abierta y para los ciudadanos no está claro, “sabemos que ya hay muchas situaciones en Zacatecas en contra de mujeres y niñas, no vemos que en Durango se aplique, están esperando a que pase lo mismo que en esos estados, que haya todo tipo de pérdidas”.