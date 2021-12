Juve se lleva los laureles de la 450

La escuadra se proclamó campeona por segunda ocasión en la Liga de Futbol 7 en categoría Juvenil

El conjunto de la Juve se llevó los laureles de las Liga de Futbol 450 en su categoría

Juveni Bl, esto luego de que sus elementos derrotaron en tanda de penales al Sporting

para así alzar la corona y dar la vuelta olímpica en el verde empastado de este campo de

futbol.

Y es que la obtención de este escudeto se festejó con gran euforia y no era para menos,

ya que no fue nada sencillo. En el tiempo reglamentario los números indicaron 2-2, un

encuentro no apto para cardiacos, en donde además las acciones estuvieron a la orden

del día.

Las anotaciones en tiempo reglamentario por parte de la Juve corrieron por obra de

Daniel Contreras al descontar en las dos ocasiones, Andrés Cabral se encargó de hacer

los goles del lado de Sporting.

El conjunto de la Juve participó con Saúl Soto, Raúl Contreras, Daniel Contreras, Billy

Robles, Cristian Romero, Alonso Mena, David Rosales, Jaret Aranza, David Castro, César

Rodríguez, Ángel Navarro, Paula Navarro y Cristian Cumplido.

Al concluir la fiesta grande, René Quezada en representación del presidente de la liga,

Manuel de Jesús “Chambón” Cabrales, fue el encargado de efectuar la premiación, en

donde se le entregó trofeo a las dos escuadras finalistas.

De este modo se le puso punto final a una campaña más en la Liga de Futbol 7 de la 450,

la cual se ubicada al poniente de la ciudad.

