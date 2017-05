“Kalimán” regresará renovado a los cómics y radio para conectar con generación millennial

Édgar Aguilera, dueño de los derechos del superhéroe, adelantó que también habrá una serie y película sobre este personaje

Por Armando Pereda Maldonado

México, 24 May (Notimex).- El superhéroe mexicano “Kalimán” estará de regreso este año en las historietas, el radio y una serie, informó Édgar Aguilera, quien cuenta con los derechos de esta franquicia.

Aseveró que está trabajando para que este personaje tenga las modificaciones necesarias y sea atractivo para el nuevo público, los llamados millennials, quienes podrán leer las páginas del cómic a todo color y no en sepia.

“Como representante oficial del personaje puedo decir que lo hemos estudiado junto con periodistas, sociólogos, mercadólogos y demás para diseñar a un Kalimán de hoy”, declaró.

De igual manera se reinterpretará el diseño del audio, las voces, para que siga teniendo la esencia de “Kalimán”, pero con nuevos códigos de comunicación.

“Viene un nuevo cómic que tendrá nuevos trazos para que se conecte con los adolescentes quienes están en la era digital, también será un papel más humanizado así como arrancó, pues con el tiempo fue cambiando y puliendo a lo largo de los años, hasta convertirse en un ser casi mitológico”, puntualizó.

Para esto, Aguilera retomará lo mejor que se ha hecho de esta caricatura y ya se hicieron estudios de mercado para comparar los resultados con los ideales que tenían sus creadores originalmente.

“Leí a profundidad los guiones de radio, escuché toda la serie de 40 episodios, como la historieta que fueron 10 números en 1965; de todas las diferencias que había sacaremos una nueva versión en formato de novela”.

“En realidad era como una persona normal, que controlaba perfectamente su mente. Viene un cómic en septiembre con nuevos ilustradores e interpretaciones que estamos estudiando”, detalló.

Asimismo, se está checando cuáles serían las siguientes portadas, los fondos, trazos y colores; respecto al proyecto en radio explicó que “regresó quién hacía a Kalimán, la voz que escuchamos en la radio, ya lo tenemos”, dijo.

Aún así ya se hizo un casting para los locutores que darán vida a las aventuras por audio, que saldrá en plataformas digitales, cuyo contenido después servirá para hacer las historietas, del cual ya se prepara el primer capítulo.

Luego de esto habrá una serie de relanzamientos de los cómics originales, se entregarán en compendios de 10 episodios y de esta manera se entregarán poco a poco parte del acervo de “Kalimán”, para quienes crecieron con él o los curiosos por conocerlo.

“Serie de televisión o para plataformas streaming, sí existirá desde luego, de eso no puedo hablar mucho, porque hay convenios, también hay un proyecto de una película para realizarse dentro de varios años, ya que México es el tercero o cuarto lugar que da más rentabilidad a los héroes en el mundo a las grandes de Marvel y DC Comics.

“No puede ser que México no tenga un superhéroe de cine, que pueda recaudar lo que tienen las transnacionales, es momento que el público de este país, vea a sus propios personajes”, aseveró.

Dio a conocer que oficialmente de “Kalimán” se hicieron mil 308 portadas, en 27 años ininterrumpidos desde el 6 de diciembre de 1965 hasta 1987 y de ahí se hicieron algunas versiones especiales.

“Uno debe de estar listo para recibir o para merecer, en mi caso, desde que salí de Radioactivo, una empresa, nos llegó con la licencia, empezaron a pasar una serie de cosas de las que hay que tener humildad, madurez y vender una inteligencia de estrategia por todos los elementos que requiere”.

Comentó que no hay que perder de vista el mensaje original, relacionado con la mitología, en el que no hay escenas sexuales, ni de violencia explícita, pues es un justiciero, no un vengador.

Aclaró que México y la India, en donde se ubica “Kalimán”, se parecen en muchas cosas, cuya conexión provocó que se creara este personaje pagano con un misticismo muy variado, de colores.

“Hasta el mole puede ser perfectamente un platillo de la cocina tradicional de la India, como un curry; en los dos países está presente la fe, tanto de los antepasados, como de las deidades que hemos tenido, los mexicanos lo otorgan a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo”.

“Siempre ha habido una necesidad por tener a un justiciero en este país, que defienda tantas diferencias sociales, el racismo y las injusticias que vemos hoy en día”, concluyó.