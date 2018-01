Kamil Stoch logra en Garmisch su segundo triunfo en el 4 Trampolines

Redacción Deportes, 1 ene (EFE).- El polaco Kamil Stoch logró este lunes, día de Año Nuevo, su segundo triunfo en el 66 Torneo de los 4 Trampolines de saltos de esquí nórdico, en el que defiende el título, al imponerse en el trampolín H140 de la estación alemana de Garmisch-Partenkirchen. Stoch, ganador hace dos días de la primera prueba del torneo, en Oberstdorf (Alemania), se impuso en el 'Grosse Olympiaschanze' de Garmisch con dos saltos de 135,5 y 139,5 metros y una puntuación total de 283,4. Superó al alemán Richard Freitag, segundo con 132 y 137 metros y 275,8 puntos, y al noruego Anders Fannemel, que completó el podio con 132,5 y 136,5 metros y 270,2 puntos. El saltador polaco, de 30 años, es el actual doble campeón olímpico (Sochi 2014) y fue campeón mundial de trampolín largo en Val di Fiemme 2013 y de la general de la Copa del Mundo en la campaña 2013-2014. La de este lunes es su vigésima cuarta victoria en la Copa del Mundo y su cuadragésimo noveno podio. Kamil Stoch domina la clasificación del torneo con 563,1 puntos. Lo siguen Freitag con 551,3 y el polaco Dawid Kubacki, noveno este lunes, con 530,8. Freitag sigue holgadamente al frente de la general de la Copa del Mundo con 710 puntos. Stoch se coloca segundo con 523. El Torneo de los 4 Trampolines se reanuda el 4 de enero en el Bergiselschanze HS130 de Innsbruck (Austria). La última prueba será dos días después en el Paul-Ausserleitner-Schanze HS140 de Bischofshofen, también en Austria. - Torneo de Garmisch: .1. Kamil Stoch (POL) 135,5/139,5 metros 283,4 puntos .2. Richard Freitag (ALE) 132,0/137,0 275,8 .3. Anders Fannemel (NOR) 132,5/136,5 270,2 .4. Junshiro Kobayashi(JPN) 137,0/131,5 269,2 .5. Tilen Bartol (SLO) 136,0/133,5 268,9 .6. Andreas Stjernen (NOR) 132,0/137,5 268,7 .7. Karl Geiger (ALE) 136,0/133,5 268,2 .8. Peter Prevc (SLO) 129,0/138,0 266,9 .9. Johann Andre Forfang (NOR) 124,0/138,5 263,4 10. Stephan Leyhe (ALE) 130,5/137,5 263,3 - General Copa del Mundo: .1. Richard Freitag (ALE) 710 puntos .3. Kamil Stoch (POL) 523 .2. Andreas Wellinger (ALE) 449 .4. Daniel-André Tande (NOR) 383 .5. Stefan Kraft (AUT) 342 - General 4 Trampolines: .1. Kamil Stoch (POL) 563,1 puntos .2. Richard Freitag (ALE) 551,3 .3. Dawid Kubacki (POL) 530,8 .4. Junshiro Kobayashi (JPN) 526,3 .5. Anders Fannemel (NOR) 525,5. EFE