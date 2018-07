Kane, primer máximo goleador inglés desde Lineker

Moscú, 15 jul (EFE).- Harry Kane se ha convertido en el primer máximo goleador inglés de una Copa del Mundo desde que lo logró Gary Lineker en México'86. Kane acabó en cabeza de los artilleros del Mundial de Rusia 2018 con seis tantos, los mismos que consiguió Lineker en aquella cita, en la que precedió al argentino Diego Armando Maradona, al brasileño Careca y al español Emilio Buitragueño. Goleadores de la historia de los Mundiales: - Uruguay 1930 Guillermo Stábile (ARG) 8 Pedro Cea (URU) 5 Guillermo Subiabre (CHI) 4 Bert Patenaude (USA) 4 - Italia 1934: Oldrich Nejedlý (CHE) 5 Edmund Conen (ALE) 4 Angelo Schiavio (ITA) 4 - Francia 1938 Leônidas da Silva (BRA) 8 Gyula Zsengéller (HUN) 6 Silvio Piola (ITA) 5 Gyorgy Sarosi (HUN) 5 Gino Colaussi (ITA) 5 - Brasil 1950: Ademir (BRA) 9 Estanislao Basora (ESP) 5 Óscar Míguez (URU) 5 Chico (BRA) 4 Alcides Ghiggia (URU) 4 Telmo Zarra (ESP) 4 - Suiza 1954 Sándor Kocsis (HUN) 11 Josef Hügi (SUI) 6 Erich Probst (AUT) 6 Max Morlock (RFA) 6 - Suecia 1958: Just Fontaine (FRA) 13 Pelé (BRA) 6 Helmut Rahn (RFA) 6 - Chile 1962: Flórián Albert (HUN) 4 Garrincha (BRA) 4 Valentín Kozmich Ivanov (URS) 4 Dragan Jerkovic (YUG) 4 Leonel Sánchez (CHI) 4 Vavá (BRA) 4 - Inglaterra 1966: Eusébio (POR) 9 Helmut Haller (RFA) 6 Geoff Hurst (ING) 4 Franz Beckenbauer (RFA) 4 Ferenc Bene (HUN) 4 Valeriy Porkujan (URS) 4 - México 1970 Gerd Müller (RFA) 10 Jairzinho (BRA) 7 Teófilo Cubillas (PER) 5 - Alemania 1974: Grzegorz Lato (POL) 7 Andrzej Szarmach (POL) 6 Johan Neeskens (HOL) 5 - Argentina 1978: Mario Kempes (ARG) 6 Teófilo Cubillas (PER) 5 Rob Rensenbrink (HOL) 5 - España 1982: Paolo Rossi (ITA) 6 Karl-Heinz Rummenigge (RFA) 5 Zbigniew Boniek (POL) 4 Zico (BRA) 4 - México 1986: Gary Lineker (ING) 6 Diego Armando Maradona (ARG) 5 Careca (BRA) 5 Emilio Butragueño (ESP) 5 - Italia 1990: Salvatore Schillaci (ITA) 6 Tomás Skuhravý (CHE) 5 Roger Milla (CMR) 4 Míchel González (ESP) 4 Gary Lineker (ING) 4 Lothar Matthäus (RFA) 4 - Estados Unidos 1994: Oleg Salenko (RUS) 6 Hristo Stoitchkov (BUL) 6 Romário (BRA) 5 Kennet Andersson (SWE) 5 Roberto Baggio (ITA) 5 Jürgen Klinsmann (GER) 5 - Francia 1998: Davor Suker (CRO) 6 Gabriel Batistuta (ARG) 5 Christian Vieri (ITA) 5 Ronaldo (BRA) 4 Luis Hernández (MEX) 4 Marcelo Salas (CHI) 4 - Corea y Japón 2002: Ronaldo (BRA) 8 Miroslav Klose (GER) 5 Rivaldo (BRA) 5 - Alemania 2006: Miroslav Klose (GER) 5 Hernán Crespo (ARG) 3 Ronaldo (BRA) 3 Zinedine Zidane (FRA) 3 David Villa (ESP) 3 Fernando Torres (ESP) 3 Maxi Rodríguez (ARG) 3 Thierry Henry (FRA) 3 Lukas Podolski (GER) 3 - Sudáfrica 2010: Thomas Müller (GER) 5 David Villa (ESP) 5 Wesley Sneijder (HOL) 5 Diego Forlán (URU) 5 Gonzalo Higuaín (ARG) 4 Róbert Vittek (SVK) 4 Miroslav Klose (GER) 4 - Brasil 2014: James Rodríguez (COL) 6 Thomas Muller (GER) 5 Neymar (BRA) 4 Leo Messi (ARG) 4 Robin van Persie (HOL) 4 - Rusia 2018: Harry Kane (ING) 6 Romelu Lukaku (BEL) 4 Antoine Griezmann (FRA) 4 Kylian Mbappe (FRA) 4 Cristiano Ronaldo (POR) 4 Denis Cheryshev (RUS) 4. - Global: Miroslav Klose (GER) 16 Ronaldo (BRA) 15 Gerd Müller (GER) 14 Just Fontaine (FRA) 13 Pelé (BRA) 12 Jürgen Klinsmann (GER) 11 Sándor Kocsis (HUN) 11 Thomas Muller (GER) 10 Teófilo Cubillas (PER) 10 Gabriel Batistuta (ARG) 10 Grzegorz Lato (POL) 10 Gary Lineker (ING) 10 Helmut Rahn (GER) 10. jap