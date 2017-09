Ken Follet domina las listas de más vendidos con permiso de “It”

Redacción internacional, 29 sep (EFE).- Ken Follet, con “Una columna de fuego”, tercera entrega de la saga de “Los pilares de la tierra”, y Stephen King, que reedita con “It” el éxito que logró hace 30 años cuando se publicó por primera vez, se reparten los números unos de las listas de libros más vendidos.

Follet está en lo más alto de las listas de Alemania, España, Francia, Italia y Colombia, mientras que en Estados Unidos y Brasil prefieren “It”, que ha regresado a las librerías tras el estreno de su nueva adaptación al cine.

ALEMANIA

Ficción:

1.- “Das Fundament der Ewigkeit” – Ken Follett (Bastei Lübbe).

2.- “Durst” – Jo Nesbø (Ullstein).

3.- “Die Geschichte der Bienen” – Maja Lunde (btb).

4.- “Die Geschichte der getrennten Wege” – Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- “Kontrollverlust” – Thorsten Schulte (Kopp).

2.- “Das geheime Netzwerk der Natur” – Peter Wohlleben (Ludwig).

3.- “Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen” – Axel Hacke (Kunstmann).

4.- “Wunder wirken Wunder” – Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

Fuente: “Der Spiegel”.

ARGENTINA

Ficción:

1.- “Mas allá del invierno” – Isabel Allende (Sudamericana).

2.- “El hombre que perseguía su sombra” – David Lagercrantz (Destino).

3.- “Nacida bajo el fuego de Aries” – Florencia Bonelli (Alfaguara).

4.- “Los pacientes del doctor García” – Almudena Grandes (Tusquets).

No ficción:

1.- “La vida por la patria” – Felipe Pigna (Planeta).

2.- “El salto de papá” – Martin Sivak (Seix Barral).

3.- “La Magia del Orden” – Marie Kondo (Editorial: Aguilar).

4.- “El Año que Vivimos en Peligro” – Fernando Iglesias (Margen Izquierdo).

Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo.

BRASIL

Ficción:

1.- “It-At Coisa” – Stephen King (Suma de Letras).

2.- “Outros jeitos de usar a boca” – Rupi Kaur (Planeta).

3.- “Coluna de fogo”- Ken Follet (Arqueiro).

4.- “A Guerra dos Tronos” – George R. R. Martin (LeYa).

No ficción:

1.- “Sapiens – Uma Breve História da Humanidade” – Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- “Na Minha Pele” – Lázaro Ramos (Objetiva).

3.- “Homo Deus” – Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

4.- “Rita Lee: Uma Autobiografia” – Rita Lee (Globo).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- “Una columna de fuego” – Ken Follet (Penguin Random).

2.- “Más allá del invierno” – Isabel Allende (Penguin Random).

3.- “El hombre que perseguía su sombra” – David Lagercrantz (Planeta).

4.- “Escrito en el agua” – Paula Hawkins (Planeta).

No ficción:

1.- “Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas” – Amalia Andrade (Planeta).

2.- “Atrévete a cocinar” – Manolo Bellon (Penguin Random).

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favili (Planeta).

4.- “De animales a dioses” – Yuval Noah (Penguin Random).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- “Una columna de fuego” – Ken Follett (Plaza & Janés).

2.- “Historias de un náufrago hipocondríaco” – Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa).

3.- “Los pacientes del doctor García” – Almudena Grandes (Tusquets).

4.- “4 3 2 1” – Paul Auster (Seix Barral).

No ficción:

1.- “La voz de tu alma” – Laín García Calvo (Autor-editor).

2.- “Cree en ti” – Rut Nieves Miguel (Planeta).

3.- “Proyectos de trabajo: una escuela diferente” – Gloria Domínguez Chillón (La muralla).

4.- “Escucha Cataluña, escucha España” – Josep Borrell y Francesc de Carreras Serra (Península).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “It” – Stephen King (Scribner).

2.- “The Cuban Affair” – Nelson DeMille (Simon & Schuster).

3.- “The Handmaid’s Tale” – Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt).

4.- “Before We Were Yours” – Lisa Wingate (Ballantine Books).

No ficción:

1.- “What Happened” – Hillary Rodham Clinton (Simon & Shuster).

2.- “Principles” – Ray Dalio (Simon & Schuster).

3.- “The TB12 Method” – Tom Brady (Simon & Schuster).

4.- “Killing England” – Bill O’Reilly, Martin Dugard (Henry Holt and Co).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- “Une colonne de feu” – Ken Follett (Robert Laffont).

2.- “Millenium t.5; la fille qui rendait coup pour coup” – David Lagercrantz (Actes Sud).

3.- “Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” – Raphaëlle Giordano (Pocket).

4.- “Petit pays” – Gaël Faye (Lgf).

No ficción:

1.- “Homo deus; une breve histoire de l’avenir” – Yuval Noah Harari (Albin Michel).

2.- “Le pouvoir du moment present ; guide d’eveil spirituel” – Eckhart Tolle (J’ai Lu).

3.- “Sapiens, une brève historie de l’humanité” – Yuval Noah Harai (Albin Michel).

4.- “Psychotherapie de dieu” – Boris Cyrulnik (Odile Jacob).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- “La colonna di fuoco” – Ken Follett (Mondadori).

2.- “Il Piccolo Principe” – Antoine de Saint-Exupery (Newton Compton).

3.- “Pulvis et umbra” – Antonio Manzini (Sellenio).

4.- “E allora baciami” – Roberto Emanuelli (Rizzoli).

No Ficción:

1.- “L’arte di essere fragili Come Leopardi può salvarti la vita” Alessandro D’Avenia (Mondadori).

2.- “Storie della buonanotte per bambine ribelli” – Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

3.- “L’interpretazione dei sogni” – Sigmund Freud (Newton Compton).

4.- “Metodo Conte. Dentro lo spogliatoio: alla scoperta dei segreti che nessuno ha mai raccontato” – Alessandro Alciato (Tea).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- “El principito” – Antoine de Saint-Exupéry (Emece).

2.- “Gravity Falls. Diario 3” – Disney (Planeta Junior).

3.- “Cien años de soledad” – Gabriel García Márquez (Diana).

4.- “It (Eso)” – Stephen King (DeBolsillo).

No ficción:

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favilli (Planeta).

2.- “Véndele a la mente, no a la gente” – Jürgen Klaric (Paidós).

3.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)” – Amalia Andrade Arango (Planeta).

4.- “Y colorin colorado este juego, aún no se ha acabado: La vida no se acaba… hasta que se acaba” – Odin Dupeyron (Diana).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- “O Reino do Meio” – José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

2.- “O Ano da Morte de Ricardo Reis” – José Saramago (Porto Editora).

3.- “Uma Coluna de Fogo” – Ken Follett (Editorial Presença).

4.- “O Homem que Perseguia a Sua Sombra” – David Lagercrantz (Dom Quixote).

No ficción:

1.- “O Diário de Anne Frank – Diário Gráfico” – Ari Folman, David Polonsky y Anne Frank (Porto Editora).

2.- “Pequeno Caminho das Grandes Perguntas” – José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores).

3.- “Vida Serena” – Luís Pedro Proença (Verso de Kapa).

4.- “Chegar Novo a Velho” – Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción

1.- “A Legacy of Spies” – John le Carré (Viking £20).

2.- “The Tiger’s Prey” – Wilbur Smith & Tom Harper (HarperCollins).

3.- “The Girl Who Takes an Eye for an Eye” – David Lagercrantz (MacLehose).

4.- “The Break” – Marian Keyes (M Joseph).

No ficción

1.- “What Happened” – Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster).

2.- “How Not to Be a Boy” – Robert Webb (Canongate).

3.- “This Is Going to Hurt” – Adam Kay (Picador).

4.- “Saffron Barker vs Real Life” – Saffron Barker (Hodder).

Fuente: The Sunday Times. EFE