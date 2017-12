Klaus Mayer Big Band cierra el festival decembrino

CON UN ESTUPENDO CONCIERTO

Se buscará la consolidación de los festivales mensuales del IMAC en el 2018.

Durango, Dgo.- La orquesta jalisciense de jazz Klaus Mayer Big Band, se presentó este jueves en el cierre del Festival Navideño del Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), el cual se desarrolló en Durango capital desde el pasado de diciembre.

Esta banda de 17 integrantes deleitó con su música a los durangueños durante su presentación en la capital, con la interpretación de distintas piezas musicales como “Big swing face”, “Fly me to the moon”, “Heaven” y “Just in time”, así como otras de índole navideño, entre ellas “Santa baby”, “Let it snow”, “Jingle bell rock” y “Deck the halls”.

Al finalizar el evento el Director de la Big Band, el músico Klaus Mayer recibió un diploma de manos del Director del IMAC. Mtro. Claudio Herrera Noriega, así como el aplauso y el reconocimiento del público presente.

Mayer dijo en entrevista “es un honor para nosotros participar en el Festival Navideño del IMAC pues hemos visto la calidad de la programación”, asimismo aseveró que la intención de su participación es traer paz y optimismo a los durangueños a través de su música.

De esta manera se concluyó con una agenda de cerca de 100 actividades organizadas por el IMAC para su Festival decembrino con el cual cierran la programación de este año 2017. Resalta que para el año 2018 en esta institución se buscará consolidar cada uno de los Festivales que se realizan mensualmente para satisfacción del público y de los artistas que en ellos participan.