Kovacic: “Cuando te lesionas no es fácil volver, pero ahora estoy bien”

Madrid, 18 mar (EFE).- Mateo Kovacic, centrocampista croata del Real Madrid, aseguró este domingo, tras ganar 6-3 al Girona, que después de lesionarse y perderse 14 partidos oficiales, “no es fácil volver” y resaltó que en el último tramo de la temporada está “bien”.

El jugador del conjunto blanco completó un gran partido frente al Girona y parece encontrarse en un buen estado de forma para afrontar el tramo decisivo del curso. Sin embargo, reconoció que le ha costado encontrar su mejor versión tras una lesión que le hizo perder ritmo.

“El fútbol es así, cuando te lesionas no es fácil volver pero ahora estoy bien y cogiendo ritmo. Me siento bien, con más ritmo, no volví como quería yo. Estoy muy bien, el mister confía en mí y tengo que seguir mi camino, trabajar mucho. En eso estoy.

También habló sobre las críticas tras su actuación durante el partido ante el Barcelona que el Real Madrid perdió 0-3 y declaró que no le molestan porque son normales en el mundo del fútbol.

“Son normales (las críticas). Me equivoqué en una jugada. A veces te equivocas. Trabajo desde ese partido y ahora estoy muy bien”, comentó.

Cuestionado por si Cristiano puede alcanzar a Lionel Messi al frente de la clasificación de máximos goleadores, declaró que lo importante es que el Real Madrid es un equipo y que es primordial que el conjunto blanco “esté bien”.

“Eso no es importante. Somos un equipo. Lo más importante es que el Real Madrid está bien. Jugamos bien, marcamos mucho y ganamos. Eso da igual, pero claro que Cristiano está marcando mucho y al final seguro que lo va a conseguir”, apuntó.

Por último, habló sobre el partido ante el Girona y los fallos del Real Madrid a balón parado: “Muy buen partido, muchos goles, entramos bien en el partido. Hemos fallado en tres goles y en eso hay que trabajar. Hay que seguir así. Hay que ver los goles y en ese aspecto hay que trabajar. No es una cosa normal lo de hoy, pero menos mal que marcamos mucho y al final ganamos”. EFE