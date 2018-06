Kutépov: “¿La defensa de España? Barcelona y Real Madrid. Eso lo dice todo”

Novogorsk (Rusia), 26 jun (EFE).- El central ruso Iliá Kutépov negó hoy que la selección española tenga problemas en defensa, ya que sus integrantes militan en clubes como el Real Madrid y el Barcelona.

“¿La defensa de España? Barcelona y Real Madrid. Eso lo dice todo”, dijo Kutépov a la prensa en la base de entrenamiento de la selección rusa en las afueras de Moscú.

Kutépov, que forma una dupla en la defensa rusa con el veterano Serguéi Ignashévich, mencionó a los cuatro defensas españoles que se enfrentaron ayer a Marruecos.

“En la defensa española juegan Ramos, Piqué, Carvajal y Jordi Alba. El elenco de jugadores es increíble. Yo no creo que tengan problemas en defensa. Yo creo que es simplemente un bajón temporal”, explicó.

El jugador del Spartak Moscú explicó que “España juega con equipos que se han clasificado para el Mundial y, en principio, ahora todas las selecciones saben jugar al fútbol”.

“Por eso, yo no hablaría de problemas estructurales en la defensa española”, subrayó.

También alabó a Diego Costa, del que dijo que es “un buen delantero que marca y hace un gran trabajo para el equipo”, pero agregó que los rusos no temen a España, más aún tras el partido de ayer ante Marruecos (2-2).

“Yo no diría que nosotros preferíamos antes a Portugal que a España. A mí particularmente me daba igual si nos tocaba España, Portugal o Irán, que también tuvo opciones de clasificación. No creo que sea una cuestión de principio”, explicó.

Reconoció que el punto fuerte de los españoles es la posesión y el control de la pelota, a lo que Rusia contrapondrá “disciplina y entrega”.

Además, no consideró que la derrota ante Uruguay (0-3) que les condenó al segundo lugar del Grupo A, fuera “positiva” para el equipo anfitrión..

“Yo creo que ninguna derrota es positiva. Uruguay es un equipo de gran calidad y tuvimos que jugar gran parte del partido con diez jugadores debido a la expulsión (de Smólnikov)”, apuntó. EFE