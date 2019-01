Kyrgios: “El partido ante Raonic será duro pero tengo ganas de jugarlo”

Redacción deportes, 12 ene (EFE).- El tenista australiano Nick Kyrgios aseguró que su partido de primera ronda ante el canadiense Milos Raonic, decimosexto cabeza de serie, será un partido muy duro pero que se encuentra con muchas ganas de disputarlo.



Kyrgios completó este sábado la rueda de prensa previa al inicio del primer Grand Slam del año, donde regresa un año más como una de las principales atracciones para el público local.



“Él es un jugador increíble, muy disciplinado, nunca regala un punto fácil, pero tengo muchas ganas de jugarlo. Va a ser muy duro pero estoy entusiasmado de estar de nuevo aquí en Australia, en verano, ante mi público y jugar ante un rival de la talla de Milos”, explicó.



El tenista de Camberra afirmó que tendrá que tener especialmente cuidado en los juegos al servicio ya que el canadiense concede muy poco con el suyo porque “es uno de los mejores del mundo”, añadió.



Kyrgios no partirá este año como cabeza de serie tras caer como defensor del título en segunda ronda en Brisbane, durante la primera semana de enero, frente al francés Jeremy Chardy. El australiano, quien fue en la edición pasada el cabeza de serie 17 y alcanzó los octavos de final tras caer frente al búlgaro Grigor Dimitrov (20), ocupa actualmente el puesto 51 de la lista ATP.



“Me encuentro bien a pesar de la picadura de araña que sufrí en Navidad. Mi torneo en Brisbane no fue como esperaba pero he podido prepararme bien en las exhibiciones de Sídney y Kooyong”, comentó.



El joven australiano, de 23 años, también valoró la trayectoria deportiva del británico Andy Murray, quien anunció este viernes que dejaría la competición tras Wimbledon.



“Él es uno de mis amigos más cercanos en el circuito. Es una triste noticia sin lugar a dudas. Él es una leyenda aunque cuando salimos a pasar el rato se comporta como un chico de 20 años”, concluyó entre risas. EFE



