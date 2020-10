La ambiciosa norma mexicana antiestrés laboral afronta nuevo reto tras un año

México, 23 oct (EFE).- La ambiciosa Norma Oficial Mexicana (NOM-35) para que las empresas atiendan el estrés laboral cumple este viernes un año en vigor con nuevos retos por la pandemia y una nueva etapa en la que podría haber auditorías y multas de hasta 400.000 pesos (casi 20.000 dólares).

“El mayor logro es que se esté haciendo, que exista la normativa a pesar de que a muchas organizaciones o profesionales de recursos humanos en un principio les pudiera parecer que es más burocracia”, dice a Efe Montserrat Ventosa, directora de Talento, Cultura y Experiencia en Tecmilenio.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó hace un año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la norma de “Factores de riesgo psicosocial en el trabajo: Identificación, análisis y prevención” para ayudar a empresas y a trabajadores a evitar la violencia.

Con 75 % de su población económicamente activa con estrés laboral, México ocupa el primer lugar a nivel mundial, seguido por China con 73 % y Estados Unidos con 59 %, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor tiempo de trabajo con 2.148 horas por año.

Mientras la norma inicia una nueva etapa de implementación, a estos retos se suma la covid-19, que ha dejado casi 88.000 muertos y más de 874.000 casos, además de posibles afectaciones mentales para uno de cada dos trabajadores, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Este año todas las organizaciones tienen que asegurarse de que tienen una política y que identifican muy claramente a los trabajadores con riesgos mayores, con acontecimientos traumáticos y eso con el covid ya lo estamos haciendo”, comenta Ventosa, psicóloga originaria de Barcelona.

DESCONOCIMIENTO

Para las compañías el mayor desafío puede ser ignorar la importancia del estrés laboral mientras se preocupan por sus ingresos, indica en entrevista Salvador de Antuñano, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco.

“Creo que es el desconocimiento, cuando son pequeñas y medianas empresas (pymes) me parece que no están tan informadas, que no necesariamente están tan enfocadas en estos temas y lo que es su prioridad en el momento es sacar su negocio porque tal vez van al día”, detalla.

Medir el problema crece cuando 57 % de las empresas habilitó el teletrabajo por la pandemia, según el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

“Cuando se habla de riesgos laborales físicos es muy fácil, pero el riesgo psicosocial es mucho más intangible y más ahora que la gente está en casa, entonces esa intangibilidad en ocasiones se confunde, erróneamente, con que no tiene impacto”, manifiesta Ventosa.

CONSECUENCIAS

Al entrar en una nueva etapa, la Secretaría del Trabajo podría aplicar multas de 250 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada punto incumplido, lo que incluso superaría los 400.000 pesos (cerca de 20.000 dólares).

“Te vas a encontrar con que, si te visita la autoridad, tendrás que presentar en una auditoría todas las evidencias, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste así, la documentación, la política, la aplicación de los cuestionarios, el análisis y el impacto”, detalla De Antuñano.

Pero el especialista en recursos humanos pide entender esta norma más allá de la naturaleza punitiva.

“¿Cuál va a ser el valor agregado que da esta norma y cómo le vamos a hacer para no solo cumplir, sino exprimirla para nosotros y por ende para nuestra gente? Este concepto puede ser más enriquecedor y visionario que solamente decir ‘tengo que llenar los cuestionarios para cumplir’”, señala.

Tanto él como Ventosa coinciden en que la norma no es una solución definitiva a la precariedad laboral en México, pero sí un urgente cambio de cultura que “llegó para quedarse”.

“Una norma como esta da el paso para seguir haciendo cosas para la mejora de la gente en las organizaciones y más en un país como México, tomando en cuenta que la causa raíz de esta norma fue el número de personas incapacitadas por un estrés laboral”, concluye el directivo de Adecco en México. EFE

