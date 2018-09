La australiana Fox consigue también el oro en C1 y el alemán Aigner en K1

Sao Paulo, 30 sep (EFE).- La australiana Jessica Fox consiguió este domingo el oro en la prueba C1 de los Mundiales de Piragüismo Eslalon de Río de Janeiro, mientras que el alemán Hannes Aigner consiguió el mejor tiempo en el K1 masculino.

Fox ya había conseguido la víspera el oro en la prueba K1 femenino y, tras este doblete, reafirmó ser la mejor palista en la historia del deporte en la modalidad femenina.

“Ha sido una temporada perfecta, un campeonato del mundo perfecto”, aseguró la australiana tras salir del agua.

Es la cuarta vez que Fox consigue el título C1 y la segunda que se hace con el doblete en las pruebas C1 y K1.

En la prueba masculina, Aigner se convirtió en el primer alemán en más de una década en conseguir el un campeonato del mundo en la modalidad K1, gracias a un tiempo de 89,69 segundos.

La víspera su compatriota Franz Anton conquistó el oro en la prueba de C1 masculino.

“Ha sido difícil para mí ganar esta carrera, he estado en muchas finales y no he conseguido tener una buena actuación”, sostuvo Aigner.

Por detrás del alemán se situaron al checo Jiri Priskavec (90,65), campeón mundial en 2015, y el ruso Pavel Eigel (92,17).

En la modalidad femenina del C1, Fox consiguió hoy un tiempo de 109,07, por lo que fue casi cinco segundos más rápida que la inglesa Mallory Franklin (113,85), que defendía el título. La checa Tereza Fizerova cerró el podio con 116,74.

Las pruebas se disputaron en el Parque Radical del Deodoro, en la zona norte de Río de Janeiro, el canal que fue escenario de los Juegos Olímpicos de 2016. EFE