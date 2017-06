La ayuda debe de ser rápida a las personas más vulnerables; Elvira Barrantes

DIF Estatal Entrega 61 aparatos de ayudas funcionales

El DIF Estatal Durango tiene como misión el contribuir en la mejora de vida de las personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad, por lo que se realizó la entrega de 61 ayudas funcionales, en un evento que se hizo en las instalaciones de la mencionada dependencia y que fue encabezado por su Presidenta la Sra. Elvira Barrantes de Aispuro, así como la Directora General, la Dra. Rocío Azucena Manzano Cháidez.

Al evento acudieron 55 personas de diferentes municipios del estado de Durango y de la capital a las que se les entregó por parte del Director de la Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales, Dr. Mauricio Pinal Covarrubio, sillas de ruedas, auxiliares auditivos, andaderas y bastones, siendo los beneficiarios hombres, mujeres y niños.

“En DIF Estatal no escatimaremos esfuerzos, es una indicación que el mi esposo el Gobernador José Aispuro Torres dijo, que la ayuda sea rápida para que la gente no batalle, no sufra y que ande dando vueltas, por una aparato funcional”, expresó la primer dama del Estado, la Sra. Elvira Barrantes de Aispuro, en la entrega de los apoyos, además exhortó a los presentes a ser portavoces, pues ellos son importantes para esta misión, pues la servicio se hace en tiempo y en forma.

Algunos de los asistentes fueron comisionados en llevar los artículos a sus comunidades con otros beneficiarios, siendo los municipios de Santa Clara, San Juan del Ríos, Santa María del Oro, San Bernardo, San Juan de Guadalupe y Pueblo Nuevo, “Gracias por ayudarnos a ayudar a las personas más desprotegidas”, finalizó la Presidenta de DIF Estatal.