Ambiente Político por Eduardo Serrano

Inclusive antes de que en la Cuarta Transformación le pusieran el brazalete de capitana a Claudia Sheinbaum, a Xóchitl Gálvez Ruiz, ya le habían conferido esa responsabilidad en la escuadra del Frente Amplio por México. La senadora es tan hábil para dominar el esférico del Ambiente Político, que baja con singular maestría los balonazos que vienen de cada “despeje” que le manda el arquero de Palacio Nacional. A estas alturas, sería un grave error del equipo Guinda, subestimar el potencial que tienen los que defienden el arco del Frente, porque en la contención están muy bien reforzados por ciudadanos que no tienen filiación partidista, pero sí la firme convicción de golear a la 4T en el 2024, cuya escuadra no sabe de momento, que tan benéfico le resulta la permanencia de Marcelo Ebrard, no porque no tenga capital político, puesto que lo tiene, sino porque, con tanta indecisión del ex canciller, aunque porte la casaca guinda, no se sabe a la hora de la hora, a cuál portería va a meter los goles.

En los partidos de preparación, la capitana Xóchitl ha mantenido la línea defensiva, para agarrar fuera de lugar a la delantera cuatroteísta. Ni las burlas a su forma de hablar les han funcionado, por el contrario, ella misma recupera el balón y lo manda a media cancha, avanzando poco a poco en las preferencias electorales. Evidentemente, está muy lejos de poner a temblar como “gelatina” al portero tabasqueño, pero ha logrado filtrar pases por la banda derecha, obligando a las estructuras panistas a que vayan a pelear el esférico, ya que estaban un tanto acalambradas, quizás ha de ser porque su director técnico Marko Cortés, tiene el pie plano, pues de pronto se tropieza con sus ocurrencias, como aquella de promover al Güero de Tamazula para la Senaduría, sabiendo que la última vez que jugó, dejó al Estadio en bancarrota, quedándole a deber a todo mundo, ¡hasta al señor de las semillas!

A la capitana Xóchitl le está funcionando que es percibida por la ciudadanía, como un perfil externo, es decir, que no emana de las fuerzas básicas del PAN, ni de las del PRD, y mucho menos del PRI, porque de sobra sabemos que los tres equipos tienen un grado de desprestigio que no conecta con la afición. En el caso particular del tricolor, a pesar de ser un equipo que sabe remontar marcadores, la ambición del DT Alejandro Moreno Cárdenas, a veces pone a sudar frio a la banca. No se sabe que movimientos va a realizar, o si va a meter mano en el área chica en los últimos minutos de la gran final. Sin embargo, en algunos estadios, la realidad local es muy diferente a la nacional, caso concreto en Durango, donde el Jefe Político, impulsará a un selectivo de jugadores que no solo capitalicen el potencial de la capitana Xóchitl, sino que hagan jugadas a balón parado, de manera que la candidata, solo llegue a rematar en las urnas.

El selectivo amarillo del PRD está fuera de forma, pero hace buen trabajo de conjunto. El jefe Zambrano debe considerar que no están en condiciones de pedir posiciones en la delantera, sin embargo, deben estar calentando en la banca, tomando en cuenta que puede necesitarlos la capitana Xóchitl para hacerle marcación personal a Movimiento Ciudadano por la izquierda, porque, a estas alturas del partido, es lógico que la escuadra naranja buscará alinear con Samuel García, y el regiomontano, trae a los mismos patrocinadores del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA.

