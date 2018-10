La “casi viuda” de Federico Luppi homenajea al actor a un año de su muerte

Natalia Kidd

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- La actriz española Susana Hornos, mujer de Federico Luppi, estrenó hoy en Buenos Aires “Almost a widow” (“Casi una viuda”), monólogo sobre su historia de amor con el reconocido actor argentino, a quien rinde homenaje a casi un año de su muerte.

Rodeada de amigos y colegas y bajo la dirección de Eloísa Tarruella, Hornos subió a escena en el teatro Picadero con esta obra que ella misma escribió y que presentará en Madrid, el 14 de noviembre, y planea llevar a Estados Unidos el próximo año.

El monólogo rescata pinceladas de la vida privada y cotidiana de Hornos y el gran amor de su vida, Luppi, fallecido el 20 de octubre de 2017 a los 81 años y con quien se había casado en 2003, pero hace hincapié en algo tan universal como humano: el temor de perder al ser amado.

Con una notable diferencia de edad entre ambos, ese miedo afloró con un episodio de salud de gravedad para el actor y Hornos sintió por primera vez cómo era ser una “casi viuda”.

“Nos llevábamos casi cuarenta años, no es broma. Con lo cual hacíamos humor con el tema de cuando fuera viuda, pero siempre desde la ironía. Los últimos años y meses las caídas comenzaron a ser más complicadas y ahí sí que empecé a ver de más cerca de que lo podía perder un día”, contó en una entrevista con Efe la actriz, apenas bajada del escenario.

Hornos recordó que Luppi, uno de los más laureados actores argentinos y que descolló en cine, teatro y televisión, tenía “tanta pasión por vivir” que siempre, luego de un ingreso al hospital, se recuperaba, lo que le deba a ella la ilusión de poder “tenerlo siempre” con ella.

“Terminé siendo una viuda totalmente normal. Aunque estuve casada con un famoso, la viudez, el dolor, la pérdida es exactamente lo mismo, al igual que el periplo por el mundo hospitalario, el abandono, la dejadez en estos lugar, el destrato es exactamente el mismo, sea quién seas”, afirmó.

La obra es en inglés ya que surgió en el grupo de entrenamiento actoral “To be or not to act”, comandado por Jo Kelly, la única actividad que Hornos no dejó durante la enfermedad de su esposo y tras la muerte del actor.

Allí, al verla tan mal ante la pérdida, le animaron primero a escribir como un modo de expresar los sentimientos que le atravesaban como una espada y luego a llevar el texto a las tablas, algo ante lo que primero dudó un poco por el carácter “tan privado” de esta vivencia.

Fue Eloísa Tarruella quien le dio el empujón final para representar esta obra que, para la joven directora, cuenta “una historia de amor que es universal” que provoca una “identificación con las vivencias profundas” que plantea.

“La obra tiene algo muy bello, muy poético y muy doloroso que tiene que ver con la muerte, que es lo único a lo que vamos a llegar todos. Lo transita de una manera muy real y muy cercana. Y por eso la obra habla del ‘casi’, de que estamos cerca de eso. Pero lo que queda después de la muerte es el amor y el recuerdo y cómo podemos transformar el dolor en arte”, dijo a Efe Tarruella.

El proceso de dar a luz esta obra, aseguró Hornos, le ha permitido comenzar a sanar las heridas que deja una pérdida tan grande como la muerte de un ser querido.

Este proyecto teatral, contó, le ha devuelto las imágenes del Luppi con el que convivió, “siempre vehemente, divertido, contando chistes, cantando a la mañana”.

“Antes, con tantos meses de hospital, con tanto que sufrió, mi cabeza estaba repleta de imágenes de esos gestos de dolor de los últimos meses. Recién ahora, gracias a la obra, estoy volviendo a tener al Federico que tuve siempre a mi lado. Solo eso para mí ya es una sanación”, aseguró.

Recordó que el actor siempre le dijo que, cuando él no estuviera, “volara” y siguiera adelante con sus proyectos.

“Lo recuerdo con la mirada de un apasionada. Era mucha la pasión por la vida que tenía. Tenía siempre una mirada curiosa. Y hasta en los peores momentos eso no lo perdió”, afirmó Hornos, con ojos emocionados. EFE