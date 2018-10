La cinta italiana “Il vizio della speranza” gana la Fiesta de Cine de Roma

Roma, 27 oct (EFE).- La película “Il vizio della speranza” dirigida por el italiano Edoardo De Angelis ha sido galardonada en la XIII edición de la Fiesta del Cine de Roma con el Premio del Público, el único que se otorga en este festival cinematográfico.

La cinta de De Angelis, director del éxito de “Indivisibili”, cuenta la historia de marginación de una joven en Castel Volturno, en la región sureña de Campania, y de la búsqueda por salir de esta situación.

La XIII Fiesta del Cine de Roma terminará este domingo después de haber mostrado películas de decenas de países de todo el mundo, ocho de ellas de Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y, sobre todo, de México, con un total de cuatro títulos.

Participaron en el concurso las cintas mexicanas “Bayoneta”, del cineasta Kyzza Terrazas; “La negrada”, de Jorge Pérez Solano; “Las niñas bien”, de Alejandra Márquez Abella, y “Titixe”, de Tania Hernández Velasco.

También participaron al Premio del Público “The Girl in the Spider’s Web; “Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte”, del uruguayo Fede Álvarez y protagonizada por Claire Foy; “Hermanos”, del colombiano Pablo Gónzalez; “Sangre blanca”, de la argentina Bárbara Sarasola-Day, y “Correndo atrás”, del brasileño Jeferson De.

Entre las cintas a concurso también se encontraban “Beatiful boy”, con Timothée Chalamet; “American Animals”, protagonizada por Evan Peters; el último documental de Michael Moore, “Fahrenheit 11/9”; “Halloween” de David Gordon Green, o la última obra como actor de Robert Redford, “The old man & the gun”.

Como en anteriores ediciones, la Fiesta del Cine de Roma repitió sus charlas con grandes estrellas del Séptimo Arte y este año se pudo escuchar a Cate Blanchett, Michael Moore, los directores italianos Mario Martone y Giuseppe Tornatore, la actriz Sigourney Weaver o el director general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, entre otros. EFE