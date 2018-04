La ciudadanía y el sentir de las elecciones

Sin mostrar mucho interés por candidatos y futuro del país

A tan poco tiempo de las elecciones presidenciales la población aún no siente mucho interés por los candidatos y el futuro del país. Si bien las campañas tienen poco que acaban de arrancar, para un sector de la población no es de suma importancia pues hay un sentir de desinterés y en otros casos se puede palpar el hartazgo hacia el ámbito político.

Muchos dicen no interesarles ya que consideran que los candidatos que están en campaña no son de su agrado. Las opiniones se dividen entre si un candidato es bueno o malo, hay quienes aseguran que es más de lo mismo y otros simplemente argumentan que no saben y no les concierne.

Para los ciudadanos es muy importante que se planteen propuestas de una forma real, pues consideran que siempre son vanas y sin sentido; “La verdad no veo un buen candidato, por eso prefiero no hablar del tema”, opinó uno de los duranguenses; “Desconozco a los candidatos, solo a AMLO lo identifico y eso porque ya lleva varias campañas”, externó otro.

Por otro lado, los que sí tienen un candidato definido ven estas campañas como una forma de que los partidos se reivindiquen con la población, las personas quieren escuchar cómo le van a hacer para tratar ciertos temas de interés social, y si no es de esa manera están seguros de que las campañas terminarán siendo un fraude; “lo que yo busco en un candidato no es que prometa cosas, sino que diga con certeza qué es lo que va hacer, cómo le va hacer”.

El sector de la población que sigue la contienda presidencial tiene muy en claro que es importante ir observando paulatinamente el comportamiento y el cambio de los aspirantes conforme vayan avanzando las campañas, pues argumentan que ahí será la diferencia para decidir al cien por ciento a su candidato.

Cabe mencionar que el postulante a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el más mencionado por ambos sectores, tanto por los que no tienen interés y por los que están al tanto de la contienda. “Andrés Manuel lleva 18 años en campaña y Meade 3 meses, no se pueden comparar, hay que esperarnos a escuchar a los otros candidatos y no solo al ‘Peje’”, consideraron.

Es importante que la población siga de cerca a su candidato favorito, ya que el voto se tiene que ejercer como derecho de todos los ciudadanos, así como también conocer las propuestas para poder elegir de una manera consciente.

Lo que es seguro es que se siente un sabor de decepción entre la población, por lo que aún falta trabajo para que los diferentes candidatos convenzan a la sociedad con propuestas tangibles y reales.