La coalición “Va Por México”… ¿con los días contados?

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Las elecciones del pasado domingo tanto en el Estado de México como en Coahuila, pintaron de cuerpo entero, el futuro que guarda la coalición “Va Por México” para el 2024, pues mientras que el PRI ganó con Manolo Jiménez por más de 40 puntos sobre el morenista Armando Guadiana y Alejandra del Moral sucumbió ante Delfina Gómez por 8.3 puntos porcentuales, las aportaciones en el número de votos tanto de Acción Nacional como del PRD, dejaron mucho que desear, pues los blanquiazules pulverizaron su capital político y ni que decir del sol azteca, que perdió el registro en ambas entidades federativas, indicativo de que algo no anda bien y que incluso, su propia militancia ya no ve tan bien su alianza con los tricolores, algo que por lo que se ve, no van aceptar ni Marko Cortés ni Jesús Zambrano.

Tan solo este lunes, un día después de los resultados electorales del domingo, los tres dirigentes coincidieron en varías puntos, uno de ellos, que el próximo 26 de junio, definirán y darán a conocer el método para elegir a su candidato o candidata rumbo a la Presidencia en el 2024; que su alianza no será abanderada por ninguna de las “corcholatas” que en este momento se debaten en el proceso interno de Morena y; que ya sea Claudia Sheimbaun, Adán Augusto López o el propio Marcelo Ebrard, los derrotarán en las urnas con el apoyo del voto de quienes no apoyan a la 4T, algo poco menos que improbable, tomando en cuenta lo que pasó ayer, principalmente en el Estado de México que realmente era la “joya de la corona” de la elección de este domingo y en donde, como ya es del dominio público, Morena se impuso, es decir, a la referida alianza no le ha caído en viente de dónde está parada de cara a los comicios del año entrante.

En este momento Morena, ya gobierna 23 entidades federativas en el país, de las cuales, una lo hace a través del Partido Verde; mientras que el PAN está al frente de cinco gobernaturas; Movimiento Ciudadano tiene dos (Nuevo León y Jalisco); el Revolucionario Institucional ya solo puede presumir dos (Durango y Coahuila), datos que dejan en claro en dónde está un partido y el otro de cara a la “Madre de todas las Batallas” que indudablemente será el 2024, de ahí la imperiosa necesidad de que la alianza “Va Por México” tenga que replantear su futuro, pues el margen de maniobra se está terminando y corre el riesgo de quedar aún más pulverizada en el corto y mediano plazo, más allá de que en algunos estados, sí hayan obtenido el objetivo, lo que es en contados casos y gracias al candidato a candidata.

Según los acuerdos tomados el año pasado, al PAN le corresponderá siglar al candidato o candidata a la Presidencia de la República el año entrante, sin embargo, no tendría que ser precisamente un panista quien fuera abanderando esa causa, de ahí el estira y afloja que se dará con el PRI, para saber cuál de los dos partidos pone al candidato, lo que no parece vaya a pasar con el PRD, mismo que sigue perdiendo adeptos a lo largo y ancho del país y es quizá, al que más caro le ha salido el caldo que las albóndigas, sin embargo, no le queda de otra, máxime cuando este lunes, el mismísimo Dante Delgado ya aseguró que Movimiento Ciudadano irá solo en el 2024 y que bajo ninguna circunstancia, permitirá ir aliado con algunos de los integrantes de esa coalición, lo que claro está, la da a conocer una vez que se conocieron los resultados de esa triada electoral y supone que le irá mejor ir solos, máxime si Marcelo Ebrard acepta ir representando esa causa.

