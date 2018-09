La codependencia un problema de salud pública

La codependencia es un padecimiento emocional que afecta a más del 90 por ciento de las mujeres y que hoy es considerada un problema de salud pública por las consecuencias a las que llegan quienes la padecen.

La Organización Mundial de la Salud ha investigado sobre los síntomas de lo que pudiera ser una enfermedad, como pueden ser miedo, baja autoestima o falta de amor propio, muy controladoras, una gran tolerancia al sufrimiento, dependen de las actitudes de los demás olvidándose de sí mismas.

Lo que conlleva a una frustración continua que puede llevar a un intento de suicidio, por el mal manejo de sus emociones. Permiten que la conducta de otros les afecte y se obsesionan por controlar a quienes consideran su objeto de obsesión quien puede ser alcohólico, adicto, neurótico o cualquier persona con un trastorno obsesivo-compulsivo.

A causa de este padecimiento, en los últimos tiempos se ha incrementado la violencia familiar, cada vez más casos de alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, y ludopatía.

Las codependientes no saben comunicarse por lo que no expresan lo que quieren o necesitan, no saben decir no y por lo general sufren de violencia física o emocional y económica, por parte de sus parejas o hijos.

En etapas tardías la codependientes se vuelven depresivas, y represivas con sus seres queridos, hijos, esposo, hermanos y pueden iniciar el consumo de alcohol o sustancias tóxicas, se vuelven compulsivas, comen mucho, toman tranquilizantes, se vuelven adictas al trabajo o al juego, piensan que sus vidas no valen las pena y seriamente han analizado en suicidarse.

Por eso la importancia en detener la codependencia en etapas tempranas antes de que progrese y pueda convertirse en un problema grave.

Los grupos de autoayuda de codependientes anónimos surgen por la gran necesidad de recuperarse de la Codependencia con el programa de doce pasos, mismos que fueron dados a los Alcohólicos Anónimos, y que ahora cantidad de padecimientos han tomado su sabiduría; a través de ellos, ofrece después de un trabajo personal intenso, la posibilidad de mejorar sus relaciones con dios, con ella y con las demás personas.

El grupo Despertares de Codependientes Anónimos está integrado por mujeres cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas y trabaja bajo estos principios espirituales para su recuperación. Este grupo sesiona los lunes, miércoles, viernes y sábado de 19:00 a 20:30 horas; martes y jueves de 20:30 a 22:00 horas en calle Salvador Nava (antes Fresno) 1105, pasando calle Libertad.

El grupo despertares está celebrando 13 años de su apertura y por tal motivo celebra una junta pública abierta que se llevará a cabo este 8 de septiembre a las 16:00 horas en el Museo Francisco Villa, la entrada será gratuita.