La crisis en Venezuela arropa de pobreza a los ciudadanos, revela encuesta

Caracas, 30 nov (EFE).- La severa crisis económica que atraviesa Venezuela arropa a sus ciudadanos de pobreza pues, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), que realizan las principales universidades del país, el porcentaje de hogares que se reportan este año con esta situación es de 48 %, dos puntos más que en 2017.

El sondeo fue realizado con una muestra de 6.000 personas de todo el país entre julio y septiembre de este año, según explicó la doctora en Demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Anitza Freitez.

Al presentar el estudio realizado por la UCAB, la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), Freitez indicó que este año se dificultó la medición de la pobreza debido al ciclo de hiperinflación por el que pasa Venezuela desde hace más de un año.

“El porcentaje de hogares pobres (…) es de 48 %, cuando en 2017 habíamos registrado 46 %”, dijo la especialista al referirse a esta medición “multidimensional” que consiste en un promedio ponderado de privaciones que tienen los hogares o algunos de sus integrantes.

Esta encuesta, que se presenta cada año desde 2013, recoge las deficiencias en el suministro de agua y electricidad y señala que solo el 29 % de los encuestados ve el agua salir regularmente por las tuberías de sus hogares, un dato que en 2017 se ubicaba en 45 %.

En cuanto a la electricidad, solo el 18 % de los consultados dijo que nunca se interrumpe el servicio, un porcentaje que en 2017 era de 25 %, mientras que 25 % dice que se interrumpe diariamente por varias horas, en contraste con el año pasado cuando esta situación la reportaba el 15 %.

El aumento de la pobreza en Venezuela también se observa en el incremento de los beneficiarios que acuden a programas o “misiones” sociales, pues según dijo Freitez durante este año se encontró que “63 % de los encuestados señalaron que reciben” alguna de estas ayudas.

Según dijo, la mayoría de estas personas han acudido al programa gubernamental de alimentación que vende cajas de alimentos subsidiados llamado CLAP y que fue creado por el Gobierno para hacer frente a la escasez.

“Son beneficiarios de las cajas CLAP 16,3 millones de beneficiarios, reportó la Encovi en ese aspecto”, dijo Freitez, lo que se traduce en más de la mitad de la población, mientras que en 2017 eran 12,6 millones.

Pese a esto, la “falta de comida”, las fallas en los servicios básicos como el agua, luz y transporte público, incidieron en la inasistencia escolar que se ubicó en 48 %.

“Fíjense como ha crecido el porcentaje de niños y adolescentes que faltan alguna vez a clase porque no hay comida en el hogar y falta de comida en el plantel”, dijo Freitez al mostrar el porcentaje de 35 % de escolarizados que no va a la escuela por no poder alimentarse en casa o en el instituto educativo.

Detalló que las fallas en el servicio de agua afectaron a 28 % de los inasistentes, las de electricidad al 15 % y las de transporte al 17 %, mientras que la “inasistencia del personal” que trabaja en las escuelas afectó a 11 % de los que no fueron a clases.

Otro 8 % reportó que dejó de ir por huelgas o manifestaciones de los docentes.

Asimismo, el estudio reveló que los jóvenes venezolanos también están abandonando la universidad para ingresar a un mercado laboral que, con todo, “tampoco les ofrece oportunidades” puesto que la encuesta “está arrojando” que el desempleo juvenil creció hasta el 23 % desde el 19,4 % del año pasado.

El descenso se ubica en 13 puntos con relación al sondeo de 2016, cuando el 48 % de los jóvenes estaba matriculado en alguna casa de estudios superiores.

“Uno no puede dejar de imaginar cual sería el escenario si toda la población que se fue no se hubiera ido, la migración está liberando la presión sobre un mercado laboral que está restringido y deprimido”, añadió.

Los resultados de este sondeo retratan la acuciante crisis económica que atraviesa Venezuela, y que se expresa en escasez, hiperinflación y fallas constantes en la prestación de los servicios públicos.

Por este motivo, los docentes universitarios y otros gremios de empleados públicos protestan a diario en reclamo del fin de la crisis y de mejores salarios que les permitan hacer frente a la continua alza de los precios, que según el último reporte del Parlamento es de poco más de 3 % diario. EFE