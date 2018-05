La cubana Yarisley Silva gana en México Encuentro Urbano de salto con pértiga

México, 27 may (EFE).- La cubana Yarisley Silva, bronce de los pasados Mundiales de Atletismo, libró hoy la varilla en la altura de 4.70 metros para ganar la medalla de oro en el Encuentro Internacional Urbano de salto con pértiga, en la Ciudad de México. Cinco días antes de cumplir 31 años, la caribeña ganó la medalla de oro delante de las estadounidenses Kristen Hixson (4.60) y Annie Rodhes (4.50) en una competencia frente al Monumento de la Revolución, una de los sitios emblemáticos de la capital mexicana. Pasado el mediodía, Silva comenzó a saltar cuando la mitad de sus rivales estaban eliminadas, pasó de manera limpia sobre 4.50 y 4.60 y aunque falló dos veces en 4.70, sobrepasó ese límite en el tercer intento y así aseguró la victoria en su debut en la temporada internacional al aire libre. Haxon superó el 4.60 en su tercera oportunidad y con eso se hizo de la presea de plata sobre Rodhes. "Es un buen comienzo pero en este año espero rendir más que eso; mi meta es llevar mi récord personal a más de 5.00 metros y estoy trabajando duro. Ha sido una bonita competencia y me voy contenta", dijo Silva, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el concurso masculino el estadounidense Cole Walsh se levantó de un inicio incierto al fallar par de veces en 5.40 y en su segunda oportunidad en 5.60 venció esa marca para derrotar al sorprendente mexicano Jorge Luna, quien hizo la mejor competencia de su vida con 5.50 y derrotó al cubano Lázaro Borges, subcampeón mundial del 2011, tercero con 5.30. Fue un concurso emotivo. Borges, quien se recupera de una serie de lesiones que lo mantuvieron lejos de su mejor forma deportiva, tomó el primer lugar al saltar 5.30, pero falló al subir la varilla 10 centímetros y la lucha quedó entre el norteamericano y el local. Luna, que había derribado el listón en 5.15 en dos veces, creció poco a poco y en su segunda oportunidad en 5.50 acertó y aseguró la presea de plata detrás de Walsh. El Encuentro Internacional de salto con pértiga transcurrió por quinta ocasión en México con el propósito de llevar el atletismo a las calles y tuvo buena aceptación de la gente que acudió a ver a los saltadores, varios de nivel mundial. Los ganadores se llevaron un premio de 3.500 dólares, los subcampeones, 1.650, y los ocupantes del tercer lugar, 850. - Resultados del Encuentro Internacional de salto con pértiga Femenino: .1. Yarisley Silva (CUB) 4.70 .2. Kristen Haxon (USA) 4.60 .3. Annie Rodhes (USA) 4.50 .4. Megan Clark (USA) 4.40 .5. Anicka Newell (CAN) 4.30 Masculino: .1. Cole Walsh (USA) 5.60 .2. Jorge Luna (MEX) 5.50 .3. Lázaro Borges (CUB) 5.30 .4. Cole Phillips (USA) 5.15 .5. Víctor Castillero (MEX) 5.00. EFE