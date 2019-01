La esposa de Ghosn se queja a HRW por el trato de la justicia japonesa

Tokio, 14 ene (EFE).- La esposa del expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn ha enviado una queja a la ONG Human Rights Watch por el trato que recibe su marido por parte de la justicia japonesa, que calificó como “sistema de rehenes”.



Carole Ghosn, cónyuge del ejecutivo francobrasileño, envió una misiva a finales de diciembre a la organización no gubernamental de defensa de los Derechos Humanos con vistas a exponer las prácticas abusivas que, en su opinión, permite el sistema judicial nipón, según confirmó hoy su portavoz a la agencia de noticias Kyodo.



“Bajo el ‘sistema de rehenes’ judicial nipón, las detenciones prolongadas para extraer confesiones son una de las principales tácticas de investigación de la fiscalía”, afirma la carta.



La misiva añade que en Japón los sospechosos de cometer algún delito son “interrogados repetidamente sin presencia de sus abogados, cuentan con un limitado acceso a asesoría legal y no tienen derecho a solicitar la libertad bajo fianza” hasta que comienzan a ser procesados.



“El tratamiento a mi marido es un caso digno de estudio sobre las realidades de este sistema draconiano”, añade la carta de Carole Ghosn.



El expresidente de Nissan, de 64 años, permanece detenido en Tokio desde el pasado 19 de noviembre debido a las sospechas de que cometió irregularidades relacionadas con la declaración de su salario y con la gestión de sus bienes mientras estaba al frente de Nissan.



La fiscalía le ha acusado formalmente de violar la confianza de Nissan y de no declarar parte de sus ingresos pactados con la compañía durante ocho años, cantidades que ascenderían según las autoridades japonesas a unos 9.000 millones de yenes (72 millones de euros/83 millones de dólares).



Los abogados de Ghosn solicitaron la semana pasada su libertad bajo fianza, aunque reconocieron que es poco probable que el exdirectivo salga de la cárcel hasta que comience el proceso contra él, algo que debido a la complejidad del caso podría alargarse al menos unos seis meses. EFE



